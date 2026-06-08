MiCultura oficializa la transición de la Biblioteca Nacional y la red de bibliotecas públicas

La Gaceta Oficial oficializó este lunes 8 de junio el proceso de transición administrativa y operativa de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. y de la red de bibliotecas públicas al ámbito de gestión del Ministerio de Cultura (MiCultura).

La decisión se fundamenta, entre otras disposiciones legales, en la Ley 175 del 3 de noviembre de 2020, conocida como la Ley General de Cultura, y tiene como objetivo “garantizar el servicio que presta la Biblioteca Nacional, la protección del patrimonio cultural, documental y bibliográfico de la Nación, la regularización institucional de la administración de las bibliotecas públicas y la adecuada coordinación con las entidades, fundaciones o personas jurídicas que hayan colaborado previamente en su gestión”.

Como parte de este proceso, se crea la Comisión Técnica de Transición de la Biblioteca Nacional, adscrita al Despacho Superior de MiCultura y con carácter técnico, administrativo y jurídico, según establece la resolución firmada por la ministra de Cultura, Maruja Herrera.

La comisión estará integrada por un representante del Despacho Superior, quien la coordinará; un representante de la Oficina de Asesoría Legal; tres representantes de la Dirección de Administración y Finanzas; un representante de la Oficina Institucional de Recursos Humanos; un representante de la Dirección Nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía; y cualquier otro servidor público o asesor técnico que sea designado por el Despacho Superior.

Asimismo, la comisión podrá invitar a representantes de la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá, de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Contraloría General de la República o de cualquier otra entidad pública cuya participación resulte necesaria, según lo dispuesto en la Resolución No. 157-2026 publicada este lunes.

Entre sus principales funciones estarán coordinar el proceso de transición institucional de la Biblioteca Nacional; requerir, recibir, revisar y custodiar la documentación administrativa, financiera, contractual, operativa y patrimonial relacionada con la administración actual de la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas; elaborar un inventario de bienes muebles, equipos, archivos, fondos bibliográficos, recursos documentales, contratos, convenios, obligaciones y expedientes; y recomendar al Despacho Superior de MiCultura las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para garantizar la protección del patrimonio documental nacional y la continuidad de los servicios bibliotecarios.

La comisión también deberá identificar los cargos, perfiles, funciones y necesidades reales de personal que deberán ser evaluados por MiCultura para una eventual contratación o vinculación institucional; verificar que cualquier contratación futura se tramite como una nueva relación jurídica, sujeta a disponibilidad presupuestaria y al cumplimiento de los requisitos legales; preparar la documentación necesaria para sustentar el proceso de transición; y presentar un informe final con hallazgos, recomendaciones y documentación de respaldo.

Adicionalmente, el Despacho Superior y la Oficina de Asesoría Legal de MiCultura solicitaron formalmente a la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá la entrega, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, de diversa documentación, entre ella el listado del personal que actualmente labora en la Biblioteca Nacional; el estado del fondo de cesantía o certificación de inexistencia, según corresponda; paz y salvo o certificación de estado de cuenta ante la Caja de Seguro Social (CSS); el reporte del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE); un informe financiero sobre los recursos disponibles para el pago de prestaciones laborales; y una propuesta de cronograma para el cierre de relaciones laborales privadas y el pago de prestaciones.

La resolución establece además que las obligaciones laborales derivadas de contratos de trabajo celebrados directamente entre la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá y su personal corresponden exclusivamente a dicha fundación en su calidad de empleadora. Esto incluye salarios pendientes, vacaciones vencidas o proporcionales, décimo tercer mes, prima de antigüedad, indemnizaciones, preaviso, cuotas obrero-patronales, fondos de cesantía y demás derechos contemplados en el Código de Trabajo y otras normas aplicables.

De igual manera, el documento precisa que la resolución no implica reconocimiento, subrogación, sustitución patronal, continuidad automática ni asunción de pasivos laborales privados por parte de MiCultura, sin perjuicio del respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores frente a quien corresponda conforme a la ley.

En consecuencia, cualquier eventual vinculación o contratación de personal por parte de MiCultura deberá cumplir con criterios como la necesidad comprobada del servicio público cultural y bibliotecario; la disponibilidad presupuestaria certificada; la existencia de un cargo o mecanismo jurídico habilitante; el cumplimiento de los requisitos de idoneidad; la evaluación administrativa correspondiente; la aprobación de las instancias competentes; y las normas vigentes en materia de administración pública y control fiscal.

La resolución subraya que dichas contrataciones, de concretarse, constituirán una nueva relación jurídica con MiCultura y no implicarán, por sí mismas, el reconocimiento de continuidad laboral respecto a vínculos privados anteriores mantenidos con la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá.

Asimismo, se autoriza a la Comisión Técnica de Transición, previa aprobación del Despacho Superior, a preparar las comunicaciones institucionales dirigidas al personal que actualmente presta servicios en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas, con el propósito de informar sobre el alcance del proceso y evitar incertidumbre, desinformación o afectaciones al servicio.

Estas comunicaciones deberán indicar expresamente que cualquier eventual contratación por parte de MiCultura estará sujeta a la normativa vigente y no constituirá un reconocimiento automático de continuidad laboral respecto a relaciones privadas previas.

Finalmente, la comisión deberá presentar al Despacho Superior un informe final dentro de los 30 días posteriores a la entrega de la documentación por parte de la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá, plazo que podrá ser prorrogado por causa justificada. El informe deberá incluir, entre otros aspectos, el estado general de la transición, el inventario de bienes y archivos, y las medidas presupuestarias necesarias para garantizar el funcionamiento de la Biblioteca Nacional.

El contexto

La publicación de esta resolución en la Gaceta Oficial confirma formalmente la transición administrativa de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. a MiCultura.

Cabe recordar que, en octubre de 2025, MiCultura y la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá suscribieron un convenio orientado a impulsar la modernización, sostenibilidad y fortalecimiento de la principal biblioteca del país. Como parte de ese acuerdo, se asignaron $1.8 millones de dólares para 2025, fondos refrendados por la Contraloría General de la República, y que se necesitaban para completar la operación presupuestaria de aquel año.

Estos recursos están destinados a fortalecer la operación y modernización de la Biblioteca Nacional y de la red de bibliotecas públicas, mediante mejoras en infraestructura, climatización, sistemas eléctricos, mobiliario y adquisición de materiales bibliográficos y tecnológicos.

Además, el convenio contempla proyectos estratégicos como la digitalización del patrimonio documental, la innovación en los procesos bibliotecarios, la promoción de la lectura, el fortalecimiento del acceso a la información y el desarrollo de una ciudadanía crítica y participativa, según destacó MiCultura al momento de anunciar el acuerdo.