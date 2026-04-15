Vínculos políticos y los 24 escogidos para aspirar a magistrado del TE

La decisión final sobre la elección del magistrado estará en manos del pleno legislativo. La diputada Yamireliz Chong, miembro de la Comisión de Credenciales, apuntó durante el interrogatorio que Jaime Barroso es llamado 'el ungido' para el cargo.'Está en manos de los diputados poder decidir quien va a ser realmente el magistrado del Tribunal Electoral. Debe ser una persona realmente independiente, una persona que esté buscando fortalecer la democracia. Que cuente no solo con los requisitos técnicos y legales, sino también con todo lo que dicta ese puesto, que sea una persona realmente independiente', enfatizó este miércoles Chong. 'Los diputados tendrán la decisión en sus manos. Si es o no el ungido, solamente lo van a determinar los diputados', concluyó.La elección del magistrado ocurre poco después de la elección de Ángela Russo como defensora del Pueblo. En el caso de Russo, el partido Realizando Metas publicó instrucciones a su bancada en redes sociales para que votaran por ella aún antes de que llegara el listado al pleno.'Creo que aprendieron la lección, a diferencia de la defensora del pueblo, que la candidata de gobierno fue lanzada a través de un tuit. Esta vuelta no', comentó el diputado Luis Duke. 'Lo importante es que el panorama no está definido hasta que no se decida en el pleno', enfatizó.Duke recordó que el proceso está siendo acelerado, que inicialmente estaba programado para el siguiente período ordinaria de la Asamblea Nacional.