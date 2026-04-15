Vínculos políticos y los 24 escogidos para aspirar a magistrado del TE

Este miércoles 15 de abril culminó el proceso de entrevistas a aspirantes para el cargo de magistrado del Tribunal Electoral. Un listado de 24 personas será enviado al pleno de la Asamblea dónde se elegirá al reemplazo de Alfredo Juncá para el próximo período de 10 años.

Las entrevistas se llevaron a cabo durante dos días, durante los cuáles los diputados miembros de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional escuchó las exposiciones de los aspirantes, realizándoles preguntas sobre sus planes para la institución, su hoja de vida y cómo mantendrían su independencia de partidos políticos y otras influencias de ser electos.

De los 27 listados originalmente, dos se retiraron (uno de ellos fue la presidenta del Colegio de Abogados, Maritza Cedeño) y uno fue descalificado (el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz) “por adolecer de requisitos de fondo”, según explicó la presidenta de la Comisión, Dana Castañeda.

Los aspirantes hablaron sobre el proceso de reformas electorales y cambios que podrían hacerse al código actual. Otros puntos comunes fueron facilitar la inclusión de personas con discapacidad y adoptar el uso de nuevas tecnologías.

Ceila Peñalba, exsecretaria general del Tribunal Electoral, señaló la necesidad de un Código Electoral Único y que se tenga una hoja de ruta clara para los puntos que sean necesarios reformar.

Advirtió también sobre los desafíos actuales. “Los procesos electorales de hoy enfrentan una amenaza con la llegada de la tecnología. Hay noticias falsas, hay deepfakes, hay algoritmos que manipulan opiniones, bots que pueden ser usados para bien o para mal”, señaló. “Si bien es cierto que el Tribunal Electoral ya avanzó en lo que es la conformación de un Pacto Ético Digital, no existen medidas sancionatorias para, por ejemplo, faltarle el respeto a usted en una propaganda, en una campaña electoral de desprestigio donde lo que se busca es manchar, disminuir y anular el espacio que usted tiene como derecho de hacerlo en la vida pública”, acotó.

Reconoció el señalamiento de varios aspirantes sobre los últimos comicios, afirmando que hubo “más votos que electores”, lo que consideró una muestra de la debilidad interna del sistema.

La aspirante fue confrontada con interrogantes sobre su independencia política. El diputado Ernesto Cedeño recordó que había realizado publicaciones en redes sociales a favor de miembros del Partido Cambio Democrático. La presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, compartió incluso que Peñalba había sido su abogada.

“Yo no conozco mi precio, pero le puedo garantizar que no me interesa. Puedo ser puente para las personas, pero no presiones que me lleven a mí a comprometer mi integridad, mis principios mis valores”, respondió Peñalba. Aseguró que de asumir el cargo, inmediatamente termina la relación con sus clientes anteriores. “Es cuestión de confianza tanto en mí como en los anteriores colegas que me han antecedido. No van a influir en mis decisiones.”