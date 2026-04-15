Agroferias del IMA | Lugares de venta del viernes 17 de abril

El <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> informó los puntos donde se realizarán agroferias este viernes 17 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.