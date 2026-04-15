Agroferias del IMA | Lugares de venta del viernes 17 de abril

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos donde se realizarán agroferias este viernes 17 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias del viernes 17 de abril

Para el viernes 17 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha de Llano del Medio en Las Lomas en el distrito de David.

-Coclé: Casa local de Santa Cruz en Las Minas en el distrito de Penonomé.

-Panamá Oeste: Cancha deportiva de La Zanguenga en Herrera, distrito de La Chorrera.

-Los Santos: Calle Emilio Castro frente al Estadio Olmedo Solé en el distrito de Las Tablas.

-Herrera: Terrenos frente a la Escuela de Las Llanas en el distrito de Los Pozos.