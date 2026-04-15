Detención provisional para dos hombres por homicidio de policía en El Chorrillo

Dos hombres permanecerán en detención provisional tras ser imputados por presunto homicidio del sargento segundo post mortem Policía Nacional, Alvis Espinoza, en un hecho ocurrido este domingo 12 de abril en el corregimiento de El Chorrillo.

La medida fue ordenada a solicitud de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, que les atribuye los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita a los dos hombres.

Durante la audiencia de garantías, el Ministerio Público logró que se legalizara la aprehensión de ambos sospechosos, además de presentar formal imputación por los cargos señalados. El juzgado también estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.

Como parte de la decisión, la juez de garantías impuso la medida cautelar de detención provisional, al considerar la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posible destrucción o alteración de pruebas, así como el peligro que representan para la comunidad.

La defensa de los imputados solicitó la aplicación de medidas distintas a la detención preventiva; no obstante, la jueza determinó que la gravedad del hecho —la muerte de un agente policial en ejercicio de sus funciones— justifica la medida más severa.

Este caso guarda relación con el homicidio de Espinoza quien se encontraba de servicio al momento del suceso.