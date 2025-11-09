Caso Esteban De León: imputan cargos por homicidio agravado a dos sospechosos

La <b>detención provisional</b> de dos personas vinculadas con la <b>desaparición y muerte del joven <a href="/tag/-/meta/esteban-de-leon">Esteban de León</a></b>, reportado como desaparecido el pasado <b>31 de octubre, </b>fue ordenada por un juez de garantías este domingo, 09 de noviembre. El <b>fiscal superior encargado de la Sección de Homicidios Metropolitanos</b>, <b>Luis Ferguson Araúz</b>, explicó que durante la audiencia de solicitudes múltiples se <b>legalizó la aprehensión</b> de los dos imputados, quienes se mantenían prófugos al momento de iniciarse la investigación.Ferguson detalló que la <b>Fiscalía imputó cargos por homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir</b>, entre otros delitos. El juez acogió la solicitud de detención preventiva tras considerar suficientes los elementos de convicción aportados por el <b><a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público</a></b> y los informes de sus equipos auxiliares.El fiscal indicó que las diligencias han revelado la posible <b>participación de más personas</b> en este caso, por lo que se mantienen abiertas varias líneas de investigación. <i>'Por la integridad de la investigación no podemos ofrecer mayores detalles'</i>, señaló.Consultado sobre los resultados de la necropsia, Ferguson explicó que los <b>estudios forenses aún se encuentran en desarrollo</b>, pero adelantó que <i>'no es posible pensar con lógica que esta persona haya muerto por causas naturales, dadas las condiciones en que fue hallada y las evidencias encontradas'</i>.El fiscal también confirmó que existen <b>testimonios e indicios</b> que vinculan directamente a los sospechosos con el crimen, y que una de las hipótesis apunta a que la víctima pudo haber sido contactada por sus victimarios <b>a través de una aplicación digital</b>.