Caso Esteban De León: imputan cargos por homicidio agravado a dos sospechosos

La detención provisional de dos personas vinculadas con la desaparición y muerte del joven Esteban de León, reportado como desaparecido el pasado 31 de octubre, fue ordenada por un juez de garantías este domingo, 09 de noviembre.

El fiscal superior encargado de la Sección de Homicidios Metropolitanos, Luis Ferguson Araúz, explicó que durante la audiencia de solicitudes múltiples se legalizó la aprehensión de los dos imputados, quienes se mantenían prófugos al momento de iniciarse la investigación.

Ferguson detalló que la Fiscalía imputó cargos por homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos.

El juez acogió la solicitud de detención preventiva tras considerar suficientes los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público y los informes de sus equipos auxiliares.

El fiscal indicó que las diligencias han revelado la posible participación de más personas en este caso, por lo que se mantienen abiertas varias líneas de investigación. “Por la integridad de la investigación no podemos ofrecer mayores detalles”, señaló.

Consultado sobre los resultados de la necropsia, Ferguson explicó que los estudios forenses aún se encuentran en desarrollo, pero adelantó que “no es posible pensar con lógica que esta persona haya muerto por causas naturales, dadas las condiciones en que fue hallada y las evidencias encontradas”.

El fiscal también confirmó que existen testimonios e indicios que vinculan directamente a los sospechosos con el crimen, y que una de las hipótesis apunta a que la víctima pudo haber sido contactada por sus victimarios a través de una aplicación digital.