Curundú cumple 54 años y celebra su transformación social y urbana

El corregimiento de <b>Curundú</b> celebró este fin de semana <b>54 años de fundación</b> con actividades culturales, música y un ambiente de alegría y orgullo comunitario. Aunque su historia ha estado marcada por desafíos sociales y de seguridad, sus habitantes aseguran que el corregimiento vive una nueva etapa, con más oportunidades y menos violencia.Hace apenas unos años, Curundú era considerado uno de los sectores más peligrosos de la ciudad capital. Sin embargo, esa imagen ha cambiado. Según explicó el <b>representante del corregimiento, Senén Mosquera</b>, los índices de delincuencia se han reducido de forma significativa gracias al trabajo conjunto entre la comunidad, la Policía Nacional y las autoridades locales.<i>'Actualmente es raro escuchar una noticia de crimen o delitos serios en Curundú. La gente quiere vivir en paz y cuidar lo que tiene'</i>, afirmó Mosquera.El representante destacó que <b>la construcción de los multifamiliares</b> en la zona ha sido un factor clave para fortalecer el sentido de pertenencia entre los residentes. <i>'Cuando las personas tienen un techo digno, luchan por conservarlo y mantenerse alejadas de los delitos'</i>, añadió.Las celebraciones por el aniversario incluyeron un <b>desfile de bandas independientes</b>, en el que participaron unas <b>20 delegaciones de distintas provincias del país</b>, llenando las calles de color, ritmo y entusiasmo. Para Mosquera, este evento es símbolo de la transformación social del corregimiento.<i>'Hace algunos años, un desfile como este hubiera sido impensable. Hoy podemos reunirnos en paz, disfrutar y mostrar el verdadero espíritu de Curundú'</i>, señaló el representante.Fundado en <b>1971</b>, Curundú nació como un barrio de familias humildes, caracterizado por la pobreza y el crecimiento urbano desordenado. A pesar de sus dificultades, sus habitantes han demostrado una gran capacidad de organización y resiliencia.