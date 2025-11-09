Película panameña ‘Papeles’ brilla en Hollywood: banda sonora es finalista en los HMA

La producción cinematográfica panameña ‘Papeles’ sigue cosechando éxitos internacionales. La banda sonora original de la película, dirigida por el cineasta panameño Arturo Montenegro, ha sido oficialmente nominada a los Hollywood Music in Media Awards (HMMA), considerados una de las antesalas más importantes de los Premios Óscar en el ámbito musical. Este hito no solo celebra el talento del equipo de Montenegro, sino que también pone la música panameña en el radar de la industria de Hollywood.

Categoría y éxitos

La nominación fue anunciada este domingo, confirmando la inclusión en la categoría de Banda sonora de una película independiente en idioma extranjero bajo la autoría de Carla Benedicto. Los HMMA son premios globales que reconocen la mejor música original (canción y partitura) en medios visuales como cine, televisión y videojuegos, y sus nominados históricamente han coincidido con los de los premios de la Academia. Entre los éxitos internacionales que acumula la película ‘Papeles’ está su proyección como película de apertura del Festival Internacional de Cine de Almería (España), y el haber sido seleccionada para representar a Panamá en los festivales de cine ‘Platino’ y ‘Forqué’. Además de una nominación en la categoría de Mejor Película Latinoamericana en los Premios Forqué 2025.