Pago pendiente del Pase-U 2025 iniciará el 26 de enero: conozca las primeras provincias

El director del Ifarhu reiteró que los estudiantes que se encuentren realizando reválidas o en proceso de recuperación de materias no recibirán el pago.
Emiliana Tuñón
  • 10/01/2026 14:37
Herrera, Los Santos y Coclé serán las primeras provincias en recibir el pago del PASE-U.

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, confirmó que el pago pendiente del programa Pase-U, correspondiente al tercer trimestre de 2025, comenzará a depositarse a partir del próximo 26 de enero.

En una entrevista concedida a TVN Noticias, Godoy explicó que el desembolso se iniciará en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, y posteriormente se extenderá de manera progresiva al resto del país.

El funcionario detalló que las fechas específicas por provincia serán anunciadas oportunamente a través de los canales oficiales y la página web del Ifarhu, con el fin de mantener informados a los beneficiarios y acudientes.

Asimismo, Godoy precisó que el pago se realizará tanto por ACH como mediante cheques, organizados por provincia, y no de forma global como se hacía anteriormente.

“Será un desembolso que conlleva ACH y cheques por provincia, no un pago global como se hacía históricamente”, señaló.

Estudiantes en reválidas no recibirán el pago del PASE-U, reitera Ifarhu

El director del Ifarhu reiteró que los estudiantes que se encuentren realizando reválidas o en proceso de recuperación de materias no recibirán el pago del programa Pase-U, debido a que uno de los principales requisitos es premiar la excelencia académica.

El funcionario explicó que el beneficio está dirigido exclusivamente a los estudiantes que cumplen con los criterios académicos establecidos, por lo que aquellos que no hayan aprobado el año lectivo no serán incluidos en el desembolso correspondiente.

