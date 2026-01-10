Pago pendiente del Pase-U 2025 iniciará el 26 de enero: conozca las primeras provincias

El director general del <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b>, Carlos Godoy, confirmó que el pago pendiente del programa Pase-U, correspondiente al tercer trimestre de 2025, comenzará a depositarse a partir del próximo 26 de enero.En una entrevista concedida a <b>TVN Noticias</b>, Godoy explicó que el desembolso se iniciará en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, y posteriormente se extenderá de manera progresiva al resto del país.El funcionario detalló que las fechas específicas por provincia serán anunciadas oportunamente a través de los canales oficiales y la página web del Ifarhu, con el fin de mantener informados a los beneficiarios y acudientes.Asimismo, Godoy precisó que el pago se realizará tanto por ACH como mediante cheques, organizados por provincia, y no de forma global como se hacía anteriormente.<i>'Será un desembolso que conlleva ACH y cheques por provincia, no un pago global como se hacía históricamente',</i> señaló.