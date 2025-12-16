Tercer pago del Pase-U se realizará a partir de enero, informa Ifarhu

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se encuentra ultimando detalles para la realización del pago del tercer trimestre del Pase-U 2025, así como para aquellos beneficiarios que no lograron cobrar durante los desembolsos anteriores.

Según informó Carlos Godoy, director del Ifarhu en una entrevista en Telemetro Reporta, la institución actualmente está realizando el desembolso correspondiente al primer y segundo pago para los estudiantes que no lo recibieron en su momento, mientras se coordinan los procesos para efectuar el tercer pago, el cual depende de las calificaciones finales.

Godoy explicó que los estudiantes que aprobaron el año escolar podrán recibir el tercer pago a partir del mes de enero, ya que el período escolar culmina el 20 de diciembre. Posteriormente, se deberá esperar la carga oficial de las notas, lo cual podría tardar entre dos y tres semanas, para que el Ifarhu establezca un cronograma de pagos escalonado.

El director también enfatizó que el reglamento del Pase-U establece como requisitos indispensables para hacer efectivo el beneficio la matrícula vigente, la asistencia regular a clases y la aprobación del grado escolar.