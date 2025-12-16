  1. Inicio
PANAMÁ

Tercer pago del Pase-U se realizará a partir de enero, informa Ifarhu

El Ifarhu prepara el pago del tercer trimestre del Pase-U 2025
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/12/2025 11:20
Estudiantes que cumplan con los requisitos podrán recibir el tercer pago del Pase-U a partir de enero, informó el Ifarhu.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se encuentra ultimando detalles para la realización del pago del tercer trimestre del Pase-U 2025, así como para aquellos beneficiarios que no lograron cobrar durante los desembolsos anteriores.

Según informó Carlos Godoy, director del Ifarhu en una entrevista en Telemetro Reporta, la institución actualmente está realizando el desembolso correspondiente al primer y segundo pago para los estudiantes que no lo recibieron en su momento, mientras se coordinan los procesos para efectuar el tercer pago, el cual depende de las calificaciones finales.

Godoy explicó que los estudiantes que aprobaron el año escolar podrán recibir el tercer pago a partir del mes de enero, ya que el período escolar culmina el 20 de diciembre. Posteriormente, se deberá esperar la carga oficial de las notas, lo cual podría tardar entre dos y tres semanas, para que el Ifarhu establezca un cronograma de pagos escalonado.

El director también enfatizó que el reglamento del Pase-U establece como requisitos indispensables para hacer efectivo el beneficio la matrícula vigente, la asistencia regular a clases y la aprobación del grado escolar.

El Ifarhu se pone al día con pagos de Concurso, Puestos Distinguidos y asistencias

El Ifarhu informó que actualmente se encuentra realizando el pago de los programas de Concurso General, Puestos Distinguidos y Asistencias Educativas, desembolsos que en conjunto representan cerca de 83 millones de dólares, con el objetivo de ponerse al día en los compromisos pendientes con los beneficiarios.

