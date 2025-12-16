Hungría otorgará becas a estudiantes panameños en áreas estratégicas

El Ministerio de Relaciones Exteriores fue sede este martes 16 de diciembre de la firma del Programa de Cooperación Educativa entre Panamá y Hungría para los años 2026–2028, en el marco del programa Stipendium Hungaricum, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de formación académica para estudiantes panameños y fortalecer los lazos de cooperación bilateral entre ambos países.

El acto fue presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, con la participación del viceministro Carlos A. Hoyos; la embajadora de Hungría concurrente ante la República de Panamá, Zsófia Villegas-Vintézy, y representantes del Ministerio de Educación.

Durante su intervención, el canciller Martínez-Acha destacó que el acuerdo permitirá a Hungría otorgar 10 becas universitarias cada tres años a estudiantes panameños, seleccionados exclusivamente por mérito académico, siendo el Gobierno húngaro el responsable de la escogencia de los beneficiarios.

“El acceso a la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible, la inclusión social y la construcción de sociedades más justas”, subrayó Martínez-Acha, al tiempo que calificó este tercer programa de cooperación educativa como una inversión directa en el talento humano del país.

Martínez-Acha recordó que, gracias a los programas anteriores, más de 35 jóvenes panameños han cursado estudios superiores en Hungría y han regresado al país para aportar al desarrollo nacional con nuevos conocimientos, capacidades y una valiosa experiencia de intercambio cultural.

El canciller resaltó además que el nuevo acuerdo renueva el compromiso de ampliar las oportunidades educativas, priorizando áreas estratégicas como ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y agricultura, y promoviendo la excelencia académica y la movilidad estudiantil como puente de entendimiento entre ambos pueblos.