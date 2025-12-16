Hungría otorgará becas a estudiantes panameños en áreas estratégicas

En el marco de la firma del acuerdo, el canciller Martínez-Acha Vásquez también se refirió a temas de la agenda regional. Sobre Venezuela, indicó que las relaciones entre Panamá y ese país se mantienen a nivel consular y destacó la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado como un reconocimiento al valor del voto, la libertad y la voluntad popular en América Latina.Asimismo, informó que sostuvo una comunicación con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con el objetivo de establecer un mecanismo para fortalecer las relaciones bilaterales, ampliar el intercambio comercial y mantener una relación cercana con ese país, al que calificó como un socio histórico y uno de los principales usuarios del Canal de Panamá.