Hungría otorgará becas a estudiantes panameños en áreas estratégicas

Laura Chang
  • 16/12/2025 17:28
Martínez-Acha destacó que el acuerdo permitirá a Hungría otorgar 10 becas universitarias cada tres años a estudiantes panameños.

El Ministerio de Relaciones Exteriores fue sede este martes 16 de diciembre de la firma del Programa de Cooperación Educativa entre Panamá y Hungría para los años 2026–2028, en el marco del programa Stipendium Hungaricum, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de formación académica para estudiantes panameños y fortalecer los lazos de cooperación bilateral entre ambos países.

El acto fue presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, con la participación del viceministro Carlos A. Hoyos; la embajadora de Hungría concurrente ante la República de Panamá, Zsófia Villegas-Vintézy, y representantes del Ministerio de Educación.

Durante su intervención, el canciller Martínez-Acha destacó que el acuerdo permitirá a Hungría otorgar 10 becas universitarias cada tres años a estudiantes panameños, seleccionados exclusivamente por mérito académico, siendo el Gobierno húngaro el responsable de la escogencia de los beneficiarios.

“El acceso a la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible, la inclusión social y la construcción de sociedades más justas”, subrayó Martínez-Acha, al tiempo que calificó este tercer programa de cooperación educativa como una inversión directa en el talento humano del país.

Martínez-Acha recordó que, gracias a los programas anteriores, más de 35 jóvenes panameños han cursado estudios superiores en Hungría y han regresado al país para aportar al desarrollo nacional con nuevos conocimientos, capacidades y una valiosa experiencia de intercambio cultural.

El canciller resaltó además que el nuevo acuerdo renueva el compromiso de ampliar las oportunidades educativas, priorizando áreas estratégicas como ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y agricultura, y promoviendo la excelencia académica y la movilidad estudiantil como puente de entendimiento entre ambos pueblos.

Por su parte, la embajadora Zsófia Villegas-Vintézy señaló que el programa Stipendium Hungaricum es el principal instrumento de cooperación educativa de Hungría con países fuera de la Unión Europea y destacó la importancia de que Panamá cuente con 10 plazas dentro de esta iniciativa.

“Los estudiantes panameños que viajan a Hungría se convierten en embajadores de su país y, al regresar, fortalecen los vínculos bilaterales con los conocimientos y valores adquiridos”, afirmó la diplomática, quien además resaltó la calidad, seguridad y alto nivel académico del sistema universitario húngaro, especialmente en áreas como economía e ingeniería.

En el marco de la firma del acuerdo, el canciller Martínez-Acha Vásquez también se refirió a temas de la agenda regional. Sobre Venezuela, indicó que las relaciones entre Panamá y ese país se mantienen a nivel consular y destacó la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado como un reconocimiento al valor del voto, la libertad y la voluntad popular en América Latina.

Asimismo, informó que sostuvo una comunicación con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con el objetivo de establecer un mecanismo para fortalecer las relaciones bilaterales, ampliar el intercambio comercial y mantener una relación cercana con ese país, al que calificó como un socio histórico y uno de los principales usuarios del Canal de Panamá.

