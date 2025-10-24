Relación Panamá–Ecuador vive un nuevo impulso empresarial y diplomático

<b>Seguridad y lucha contra el crimen transnacional</b>Los cancilleres coincidieron en <b>la necesidad de reforzar la cooperación frente a la delincuencia organizada transnacional, </b>un fenómeno que afecta a la gobernabilidad y la seguridad en la región. En ese sentido, acordaron que la lucha contra el crimen organizado se consolide como un eje prioritario dentro de la agenda multilateral y de la ADD.Ambos gobiernos subrayaron que el trabajo conjunto en materia de seguridad pública y migración seguirá siendo una prioridad, promoviendo una migración segura, ordenada y regular, con enfoque en los derechos humanos. <b>Avances económicos y acuerdos bilaterales</b>En el ámbito económico, Ecuador y Panamá celebraron los avances recientes que fortalecen la transparencia y el clima de negocios, como la firma del <b>Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria</b> y las decisiones de ambos gobiernos de retirarse mutuamente de las listas de 'paraísos fiscales' y 'países discriminadores'.Este eventual acuerdo buscará crear sinergias y encadenamientos productivos, otorgando certeza jurídica y predictibilidad a los operadores económicos, y fortaleciendo una integración económica más sólida entre los dos países.