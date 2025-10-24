Lanzan Expo Proveedores e impulsan el crecimiento empresarial

Este 24 de octubre se inauguró la primera edición de Expo Proveedores, un espacio creado para fortalecer relaciones estratégicas, compartir avances en transformación digital y promover una cadena de suministro más eficiente, colaborativa y responsable.

El evento, organizado por Cervecería Nacional, subsidiaria de la belga-brasileña AB InBev, reunió a proveedores, aliados comerciales y representantes de la compañía, quienes presentaron las principales innovaciones tecnológicas, logísticas y sostenibles que están transformando la industria cervecera en Panamá.

Durante la jornada, los ejecutivos de la empresa destacaron los avances en la modernización de su cadena de suministro, especialmente la integración de plataformas digitales como BEES, que facilita la gestión de pedidos y el crecimiento de los pequeños comercios; y TaDa, el canal de distribución directa al consumidor final.

También se resaltaron los progresos en movilidad eléctrica, energía solar y economía circular, consolidando a la compañía como referente regional en sostenibilidad.

“En Cervecería Nacional creemos que la sostenibilidad y la competitividad avanzan de la mano. Esta primera edición de la Expo Proveedores refleja nuestra visión de crecimiento conjunto, donde cada aliado tiene un papel clave en la construcción de un futuro más eficiente y responsable”, expresó Juan Pablo Forero, director de Logística y Compras de Cervecería Nacional.

“Queremos que esta feria sea un espacio para que nuestros proveedores se conozcan entre sí y establezcan relaciones comerciales. Es una oportunidad para crecer juntos y generar nuevas oportunidades de negocio”, agregó.

El encuentro sirvió como un espacio de networking, donde los proveedores exhibieron sus productos y servicios con el objetivo de generar alianzas estratégicas y fortalecer la cadena de valor de las empresas.

“Creemos que esta feria es una oportunidad de crecimiento conjunto. Queremos que nuestros proveedores crezcan y se desarrollen, y que a su vez, nosotros podamos beneficiarnos de sus servicios y productos. Es un beneficio mutuo que impulsa la innovación y el desarrollo sostenible”, afirmó Eloy Lever, director de Sostenibilidad, Legal y Asuntos Corporativos de Cervecería Nacional.

La Expo Proveedores 2025 contó con un área de exhibición en la que participaron empresas del sector tecnológico, energético, de transporte, marketing y materiales reciclables, promoviendo el intercambio de conocimientos y la creación de oportunidades comerciales.

Con esta iniciativa, Cervecería Nacional reafirma su liderazgo en la transformación de la industria y su compromiso con el desarrollo sostenible de Panamá, fortaleciendo alianzas que impulsan el progreso compartido y la innovación responsable.