Ecuador y Panamá consolidan su cooperación económica y salida de listas fiscales

Panamá y Ecuador dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales con la celebración de la II Reunión de Consultas Políticas, un encuentro que reunió en Quito a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y al canciller panameño Javier Martínez-Acha, junto a sus delegaciones diplomáticas.

Durante la cita, ambas partes reafirmaron los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a los dos países, y manifestaron su compromiso de profundizar el diálogo político, la coordinación regional y el trabajo conjunto en foros multilaterales como la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD).

En el ámbito económico, celebraron los avances recientes que fortalecen la transparencia y el clima de negocios, como la firma del Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria y las decisiones de ambos gobiernos de retirarse mutuamente de las listas de “paraísos fiscales” y “países discriminadores”.

El encuentro también permitió resaltar el rol del Consejo Empresarial Ecuatoriano–Panameño (CEEP) y la Cámara Ecuatoriana Panameña de Comercio, Industrias y Turismo (CEPAN), instancias que impulsan la cooperación entre el sector privado de ambas naciones. En ese marco, los cancilleres inauguraron el I Foro de Comercio e Inversiones Ecuatoriano–Panameño, en Quito, donde se exploraron oportunidades en logística, agroindustria, energías limpias, servicios e innovación.

Martínez-Acha invitó a las empresas ecuatorianas a participar en la feria Expocomer 2026, uno de los principales eventos de negocios de la región, y agradeció la disposición del presidente Daniel Noboa para participar en el II Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, el 28 y 29 de enero en Panamá. Ambos gobiernos acordaron realizar una Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación durante el primer trimestre de 2026, con el objetivo de promover iniciativas conjuntas de cooperación Sur–Sur y triangular, orientadas al desarrollo sostenible y la innovación.