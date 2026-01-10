  1. Inicio
Vuelven las agroferias del IMA: Conoce los puntos del martes 13 y miércoles 14 de enero

El IMA recordó que para realizar las compras es indispensable presentar la cédula de identidad personal.
El IMA recordó que para realizar las compras es indispensable presentar la cédula de identidad personal. Cedida
Emiliana Tuñón
  • 10/01/2026 14:35
La entidad informó que las jornadas de venta iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana, ofreciendo a la población productos de la canasta básica.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el retorno de las agroferias a nivel nacional y publicó el calendario correspondiente a este martes 13 y miércoles 14 de enero de 2026.

La entidad informó que las jornadas de venta iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana, ofreciendo a la población productos de la canasta básica a precios accesibles.

El IMA recordó que para realizar las compras es indispensable presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsa reutilizable, como parte de las medidas de organización y cuidado ambiental.

Calendario de Agroferias del martes 13 y miércoles 14 de enero

Para el martes 13 y miércoles 14 de enero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

MARTES 13 DE ENERO

-Panamá: Cancha del sector 2 de Samaria, corregimiento Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

-Los Santos: Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos.

-Panamá Este: Terrenos de la Feria de Tanara, distrito de Chepo.

-Veraguas: Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago y en la Casa Comunal de Guarumal, distrito de Soná.

-Panamá Oeste: Instalaciones de Palma Real en Santa Rosa, distrito de Capira.

-Coclé: Iglesia de Boca de Tucué, distrito de Penonomé.

-Chiriquí: Parque Central de Santa Marta, distrito de Bugaba.

-Colón: Terrenos de la Feria de Colón, corregimiento de Buena Vista.

-Darién: Casa Comunal de Platanilla en Río Congo, distrito de Santa Fe.

MIÉRCOLES 14 DE ENERO

-Los Santos: Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.

-Panamá Este: Cancha del Parque Central de Pacora en el corregimiento de Pacora y en el Parque de Las Margaritas en el distrito de Chepo.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Horconcito en el distrito de San Lorenzo.

-Veraguas: Cancha techada de La Carrillo en el distrito de Atalaya y en la Cancha Municipal de La Mesa en el corregimiento de La Mesa cabecera.

