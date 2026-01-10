Vuelven las agroferias del IMA: Conoce los puntos del martes 13 y miércoles 14 de enero

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> anunció el <b>retorno de las agroferias</b> a nivel nacional y publicó el calendario correspondiente a este <b>martes 13 y miércoles 14 de enero de 2026</b>.La entidad informó que las jornadas de venta iniciarán a partir de las <b>8:00 de la mañana</b>, ofreciendo a la población productos de la canasta básica a precios accesibles.El IMA recordó que para realizar las compras es <b>indispensable presentar la cédula de identidad personal</b> y llevar <b>bolsa reutilizable</b>, como parte de las medidas de organización y cuidado ambiental.