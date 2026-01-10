Vuelven las agroferias del IMA: Conoce los puntos del martes 13 y miércoles 14 de enero

El IMA recordó que para realizar las compras es indispensable presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsa reutilizable , como parte de las medidas de organización y cuidado ambiental.

La entidad informó que las jornadas de venta iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana , ofreciendo a la población productos de la canasta básica a precios accesibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el retorno de las agroferias a nivel nacional y publicó el calendario correspondiente a este martes 13 y miércoles 14 de enero de 2026 .

Calendario de Agroferias del martes 13 y miércoles 14 de enero

Para el martes 13 y miércoles 14 de enero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

MARTES 13 DE ENERO

-Panamá: Cancha del sector 2 de Samaria, corregimiento Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

-Los Santos: Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos.

-Panamá Este: Terrenos de la Feria de Tanara, distrito de Chepo.

-Veraguas: Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago y en la Casa Comunal de Guarumal, distrito de Soná.

-Panamá Oeste: Instalaciones de Palma Real en Santa Rosa, distrito de Capira.

-Coclé: Iglesia de Boca de Tucué, distrito de Penonomé.

-Chiriquí: Parque Central de Santa Marta, distrito de Bugaba.

-Colón: Terrenos de la Feria de Colón, corregimiento de Buena Vista.

-Darién: Casa Comunal de Platanilla en Río Congo, distrito de Santa Fe.

MIÉRCOLES 14 DE ENERO

-Los Santos: Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.

-Panamá Este: Cancha del Parque Central de Pacora en el corregimiento de Pacora y en el Parque de Las Margaritas en el distrito de Chepo.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Horconcito en el distrito de San Lorenzo.

-Veraguas: Cancha techada de La Carrillo en el distrito de Atalaya y en la Cancha Municipal de La Mesa en el corregimiento de La Mesa cabecera.