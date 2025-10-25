Agroferias del IMA | Calendario de ventas del lunes 27 y martes 28 de octubre

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> informó los <b>puntos de venta de <a href="/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a></b> que se realizarán a nivel nacional este <b>lunes 27 y martes 28 de octubre</b>, a partir de las <b>8:00 a.m.</b>La entidad recordó a los compradores la importancia de <b>presentar su cédula</b> y llevar una <b>bolsa reutilizable</b> para realizar sus compras, promoviendo así <b>prácticas sostenibles</b> durante las ferias.Entre los puntos destacados, el <b>lunes 27 de octubre</b> se realizará una agroferia en los <b>estacionamientos de la entrada de Hato Montaña</b>, en el <b>corregimiento Juan D. Arosemena</b>, distrito de Arraiján.