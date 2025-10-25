  1. Inicio
PANAMÁ

Agroferias del IMA | Calendario de ventas del lunes 27 y martes 28 de octubre

El IMA anuncia puntos de agroferias a nivel nacional para este lunes 27 y martes 28 de octubre.
Emiliana Tuñón
  • 25/10/2025 13:46
El IMA dio a conocer los puntos de venta de agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre, ofreciendo productos frescos directamente de los productores, fomentando el consumo local y apoyando al sector agropecuario nacional.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos de venta de agroferias que se realizarán a nivel nacional este lunes 27 y martes 28 de octubre, a partir de las 8:00 a.m.

La entidad recordó a los compradores la importancia de presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras, promoviendo así prácticas sostenibles durante las ferias.

Entre los puntos destacados, el lunes 27 de octubre se realizará una agroferia en los estacionamientos de la entrada de Hato Montaña, en el corregimiento Juan D. Arosemena, distrito de Arraiján.

Agroferias del IMA del martes 28 de octubre

Para el martes 28 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Colón: Frente a la iglesia católica del corregimiento de Cuango, distrito de Santa Isabel.

-Panamá: Predios de la Junta Comunal de Caimitillo en el distrito de Panamá y en la Parroquia San Agustín en Villa Zaita en el corregimiento Ernesto Córdoba.

-Comarca Ngäbe Buglé: Casa Comunal del corregimiento de El Bale, distrito de Ñurum.

-Coclé: Parque Santiago Apóstol, corregimiento de Río Hato en el distrito de Antón.

-Los Santos: Cancha municipal del Guayabal, corregimiento de Los Olivos, distrito de Los Santos.

-Herrera: Cancha Comunal del corregimiento de Chumical, distrito de Las Minas.

-Chiriquí: Cancha Comunal del corregimiento de Tinajas, distrito de Dolega.

-Panamá Este: Parque Santa Rosa Lima, corregimiento de Las Margaritas, distrito de Chepo.

-Panamá Oeste: Sector de la Valdeza en el corregimiento de Caimitillo, distrito de Capira y en el Parque de la Entrada a Corozales en el corregimiento de Hurtado del distrito de La Chorrera.

-Darién: Terrenos de la feria del corregimiento de Santa Fe en el distrito de Santa Fe.

-Veraguas: Cancha techada del corregimiento de Río de Jesús cabecera en el distrito de Río de Jesús.

