Agroferias del IMA | Calendario de ventas para el 13 y 14 de octubre 2025

Para el martes 14 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Chiriquí: </b>Cancha de Querébalo, distrito de Alanje.<b>-Herrera:</b> Estacionamientos del Registro Público, corregimiento de Chitré cabecera, distrito de Chitré.<b>-Panamá Este: </b>Terrenos de la Feria de Tanara, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.<b>-Darién:</b> Casa local de la comunidad de Aruza Arriba, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.<b>-Panamá Oeste: </b>Parque de la barriada Puerta de Hierro, corregimiento Juan Demóstenes, distrito de Arraiján.<b>-Los Santos: </b>Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.<b>-Coclé:</b> Casa local de Churubé, corregimiento de El Caño, distrito de Natá.<b>-Veraguas: </b>Casa Comunal de Los Valles centro, distrito de Cañazas.