Agroferias del IMA | Calendario de ventas para el 13 y 14 de octubre 2025

La entidad recordó que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras, promoviendo así prácticas sostenibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos de venta de agroferias donde las familias podrán adquirir productos económicos a partir de las 8:00 a.m.

-Panamá Oeste: Casa Cultural de Caimito, distrito de Capira y la Casa Cultural de Mendoza, distrito de La Chorrera.

-Los Santos: Junta Comunal de Las Palmas, distrito de Macaracas.

Agroferias del lunes 13 de octubre

Agroferias del IMA del martes 14 de octubre

Para el martes 14 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha de Querébalo, distrito de Alanje.

-Herrera: Estacionamientos del Registro Público, corregimiento de Chitré cabecera, distrito de Chitré.

-Panamá Este: Terrenos de la Feria de Tanara, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.

-Darién: Casa local de la comunidad de Aruza Arriba, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

-Panamá Oeste: Parque de la barriada Puerta de Hierro, corregimiento Juan Demóstenes, distrito de Arraiján.

-Los Santos: Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.

-Coclé: Casa local de Churubé, corregimiento de El Caño, distrito de Natá.

-Veraguas: Casa Comunal de Los Valles centro, distrito de Cañazas.