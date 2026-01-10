Orden ejecutiva de Trump bloquea embargos y juicios contra fondos venezolanos bajo custodia estadounidense

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a>, emitió este 9 de enero una<b> orden ejecutiva</b> mediante la cual declaró <b>una emergencia nacional para impedir el embargo</b> o cualquier proceso judicial contra los fondos del Gobierno de Venezuela que se encuentran bajo custodia de Estados Unidos.En el documento, el mandatario argumenta que cualquier intento de embargo o acción judicial sobre estos recursos representaría una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. <b>Según la orden, dichas acciones podrían interferir con los esfuerzos de Washington para promover la estabilidad económica y política en Venezuela y afectar objetivos de política exterior, como la reducción de la migración irregular, el combate al narcotráfico y la contención de actores que Estados Unidos considera hostiles, como Irán y Hezbolá.</b>La orden define como<b> 'Fondos de depósito de gobiernos extranjeros'</b> a los recursos mantenidos por el Departamento del Tesoro en nombre del Gobierno de Venezuela, sus agencias o empresas estatales, incluidos el<b> Banco Central de Venezuela</b> y <b>Petróleos de Venezuela</b>. Esos fondos provienen, entre otros conceptos, de la venta de recursos naturales y de diluyentes al Estado venezolano.El decreto presidencial prohíbe cualquier embargo, sentencia, gravamen o proceso judicial contra estos fondos y establece que tales acciones serán consideradas nulas. Asimismo, restringe la transferencia, pago o uso de los recursos, salvo que exista autorización expresa mediante regulaciones, licencias u órdenes emitidas conforme a la propia orden ejecutiva.Trump subrayó que los fondos son propiedad soberana del Gobierno de Venezuela y no pertenecen a acreedores, actores comerciales ni particulares. Además, precisó que Estados Unidos mantiene dichos recursos únicamente en calidad de custodio y no como participante del mercado, y que los fondos no han sido ni serán utilizados para actividades comerciales dentro del territorio estadounidense.La orden también establece que la administración y eventual disposición de los recursos se realizará con fines públicos, gubernamentales o diplomáticos, según lo determine el secretario de Estado. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, deberá coordinar estas acciones con el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Energía.<b>Asimismo, se autoriza a Bessent y a la fiscal general, Pam Bondi, a invocar la inmunidad soberana de los fondos en cualquier procedimiento judicial o administrativo, y se ordena la presentación de informes periódicos al Congreso sobre la emergencia nacional declarada.</b>La orden ejecutiva reemplaza cualquier disposición previa que contradiga lo establecido en el nuevo decreto y aclara que no crea derechos exigibles contra el Gobierno de Estados Unidos. <b>El documento fue firmado por el presidente Donald Trump y dispone que los costos de su publicación sean asumidos por el Departamento del Tesoro.</b>