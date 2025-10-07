Trump rompe toda relación diplomática con Venezuela y ordena suspender el diálogo con Maduro

En agosto, el <b>Departamento de Justicia</b> duplicó la <b>recompensa por la captura de Nicolás Maduro</b>, elevándola a <b>50 millones de dólares</b> por información que conduzca a su arresto. El mandatario venezolano, acusado por <b>narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína</b>, fue imputado en 2020 por un gran jurado de Nueva York.Washington lo considera el líder de dos estructuras criminales: el <b>Cartel de los Soles</b> y el <b>Tren de Aragua</b>, ambos incluidos en la lista de <b>'organizaciones terroristas designadas'</b> del Departamento de Estado.La ruptura diplomática llega mientras la Casa Blanca define nuevas sanciones y coordina, según fuentes militares citadas por <i>The New York Times</i>, <b>planes de contingencia</b> para forzar un <b>cambio de régimen en Caracas</b>. Detrás de esta estrategia se encuentra el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, <b>Marco Rubio</b>, considerado uno de los principales promotores de la línea dura contra el chavismo.