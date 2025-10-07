Trump rompe toda relación diplomática con Venezuela y ordena suspender el diálogo con Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la suspensión inmediata de todo contacto diplomático con Venezuela, en una decisión que marca el punto más tenso de su política hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

Según informó The New York Times, el mandatario instruyó a su enviado especial para Venezuela, Richard Grenell, a detener cualquier negociación o acercamiento con el Ejecutivo chavista y con el propio Maduro. La orden, emitida el jueves pasado, coincide con una nueva fase de confrontación directa entre Washington y Caracas.

Trump ya había anticipado el domingo que estaba dispuesto a “dar un paso más” tras una serie de operaciones militares extrajudiciales en el Caribe. “Veremos en qué consiste la fase dos”, declaró a periodistas, sin ofrecer mayores detalles. Horas más tarde, durante un acto conmemorativo por el aniversario 250 de la Marina estadounidense, insinuó que su administración evalúa extender las operaciones marítimas contra el narcotráfico hacia incursiones terrestres en territorio venezolano.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó el viernes un nuevo ataque frente a las costas venezolanas, en el que un dron estadounidense destruyó una embarcación que supuestamente transportaba drogas. Cuatro personas murieron en el operativo. Hegseth calificó a los tripulantes como “narcoterroristas”, aunque el Pentágono no presentó pruebas concluyentes sobre su identidad o carga.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha ejecutado al menos cuatro operaciones similares, que suman 21 víctimas mortales, sin evidencias verificables de los vínculos entre las lanchas y organizaciones criminales. Para Trump, sin embargo, estas acciones forman parte de una “guerra” declarada unilateralmente contra el narcotráfico venezolano, que —según afirma— está dirigido por el propio Maduro.