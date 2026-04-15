EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 15 de abril de 2026

<a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">La Lotería Nacional de Beneficencia </a>realiza la tarde de este 15 de abril de 2026 el sorteo ordinario de miercolito, correspondiente al número 3060.<i>Resultados del sorteo del 15 de abril:</i><b>Primer Premio: </b><b>Letras:</b><b>Serie: </b> <b>Folio: </b><b>Segundo Premio: </b><b>Tercer Premio: </b><i><b>¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?</b></i>El sorteo es uno de los regulares de la <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia</a>, realizado todos los miércoles. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.