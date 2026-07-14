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Redacción
14/07/2026 09:09
Nacional
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Foro de liderazgo digital, negocios e influencias
Liderazgo
foro
Otros videos
Compra de cámaras corporales para policías será confidencial
Nacional
Aunque el ministro de Seguridad sostiene que la nueva escuela es un centro de formación y no de investigación, expertos piden reglas claras en cuanto a sus labores.
(
Ministerio de Seguridad
)
Juristas alertan que la ‘escuela de inteligencia’ arriesga libertades ciudadanas
Nacional
Hernández aseguró que la Alcaldía conoció la nueva licitación al momento de su publicación en PanamaCompra y que no fue consultada durante su elaboración.
(
Archivo | La Estrella de Panamá | IA
)
Irma Hernández: nuevo pliego del teleférico no incorpora propuestas de la Alcaldía
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Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este martes 14 de julio
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En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 23 °C y 26 °C
(
Picasa
)
Clima en Panamá: Prónostico para este martes 14 de julio
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