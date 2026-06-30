Inteligencia artificial y ciberseguridad centrarán el Foro de Liderazgo Digital Negocios e Influencia

En un contexto en el que la tecnología redefine la forma de hacer negocios y la inteligencia artificial transforma industrias enteras, La Estrella de Panamá abrirá un espacio para el intercambio de ideas, experiencias y estrategias con la celebración del Foro de Liderazgo Digital, Negocios e Influencia, que tendrá lugar el próximo 14 de julio en el Hotel Bristol.

El evento reunirá a destacados CEO, CIO, ejecutivos del sector financiero, representantes del ecosistema fintech, especialistas en tecnología y líderes empresariales con el propósito de analizar los desafíos y oportunidades que plantea la acelerada transformación digital.

Más que un foro, la iniciativa busca convertirse en un punto de encuentro para quienes hoy toman decisiones que impactan el presente y el futuro de las organizaciones, en momentos en que la innovación, la seguridad digital y la experiencia del cliente se han consolidado como pilares fundamentales para la competitividad.

La agenda contempla tres paneles que abordarán algunas de las conversaciones más relevantes para el entorno corporativo actual. El primero, “Ciberseguridad y Confianza Digital: La Base de la Economía Digital Panameña”, pondrá el foco en la necesidad de fortalecer la confianza y la protección de los datos en una economía cada vez más conectada.

El segundo panel, “Estrategia Digital y Crecimiento: Cómo Convertir la Experiencia del Cliente en Resultados de Negocio”, explorará cómo la innovación, el análisis de datos y la inteligencia artificial están redefiniendo la relación entre las empresas y sus clientes, impulsando nuevas oportunidades de crecimiento.

Por su parte, “Decisiones que Impactan el Negocio: Crecimiento, Influencia y Reputación en la Era Digital” abrirá el debate sobre el papel estratégico que desempeñan la tecnología, el marketing y la reputación corporativa en la construcción de organizaciones más resilientes y competitivas.

Con este foro, La Estrella de Panamá reafirma su compromiso de promover conversaciones de alto nivel sobre los temas que marcan la agenda empresarial del país, conectando a líderes y especialistas para compartir visiones, experiencias y mejores prácticas en un entorno de constante transformación.

Los interesados en conocer más detalles sobre el evento o explorar opciones de participación pueden escribir al correo eventos@laestrella.com.pa.