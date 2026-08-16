Bottas respalda a ‘Checo’ Pérez y revela el gran reto de Cadillac en la F1

El piloto finlandés Valtteri Bottas respaldó a su compañero Sergio “Checo” Pérez en medio de los desafíos que enfrenta Cadillac en su primera temporada en la Fórmula 1.

La escudería estadounidense debutó este año con Pérez y Bottas como pilotos titulares, una apuesta por la experiencia para desarrollar un proyecto que todavía se encuentra en construcción y que debe competir contra equipos con décadas de trayectoria.

Cadillac enfrenta el reto de desarrollar su monoplaza mientras participa por primera vez en el campeonato. Las limitaciones de rendimiento y fiabilidad han condicionado sus resultados, por lo que la experiencia de sus pilotos resulta clave para proporcionar información a los ingenieros y contribuir a la evolución del automóvil.

Pérez llegó a Cadillac después de una extensa etapa en Red Bull, mientras que Bottas cuenta con una destacada trayectoria, especialmente durante sus años como piloto de Mercedes. Ambos tienen la responsabilidad de aportar sus conocimientos para ayudar a consolidar la nueva escudería.

El mexicano consiguió en el Gran Premio de Mónaco el primer punto de Cadillac en la Fórmula 1, después de avanzar una posición debido a una penalización a Nico Hülkenberg. Sin embargo, el equipo continúa lejos del rendimiento de las escuderías más competitivas.

A los problemas deportivos se sumó un cambio importante en la dirección del equipo. Cadillac anunció la salida de Graeme Lowdon como jefe de la escudería y el nombramiento de Marcin Budkowski, quien cuenta con experiencia en Ferrari, McLaren, la FIA y Renault/Alpine.

En este contexto, el respaldo de Bottas representa un impulso para Pérez, quien afronta un escenario distinto al de sus anteriores equipos. Su misión no consiste únicamente en conseguir resultados inmediatos, sino también en contribuir al desarrollo de un proyecto que busca consolidarse en la máxima categoría.

Para Cadillac, la experiencia de ambos pilotos será fundamental para superar los retos de su temporada de debut.