Cristiano Ronaldo sorprende: ‘Probablemente este sea mi último año de fútbol’

Cristiano Ronaldo dejó entrever que su carrera como futbolista podría estar llegando a su final. En un reportaje de la revista Vogue sobre su relación y boda con Georgina Rodríguez, el astro portugués afirmó que probablemente 2026 sea su último año en el fútbol y que quiere despedirse dejando un legado que esté a la altura de su trayectoria.
“Probablemente este sea mi último año de fútbol, y quiero dejar un legado espectacular”, señaló Ronaldo durante la conversación con Vogue.
La declaración se produce en un momento personal especialmente importante para el delantero, quien recientemente contrajo matrimonio con Georgina Rodríguez. Al hablar sobre lo que podría cambiar después de convertirse en marido y mujer, ambos coincidieron en que su relación no debería transformarse sustancialmente.
Sin embargo, Ronaldo reconoció que el matrimonio representa una nueva etapa. “Solo por el hecho de ser marido y mujer, entras en otra categoría”, afirmó.
Más allá de la posibilidad del retiro, Ronaldo aseguró que ya tiene una idea de cómo quiere afrontar la etapa posterior a su carrera deportiva. “Tengo todo mi futuro planeado”, manifestó.
El portugués explicó que cuenta con numerosos proyectos e intereses que podrían ocupar su tiempo cuando deje el fútbol. Para Ronaldo, uno de los principales retos será evitar el vacío que pueda provocar el final de una carrera profesional que se ha extendido durante aproximadamente 25 años.
“Porque cuando el fútbol se vaya puede dejar un gran vacío, tienes que ocupar tu tiempo de distintas maneras, no solo con una”, comentó.
Entre sus planes mencionó pasar más tiempo con su familia, viajar, disfrutar del pádel y dedicarle espacio a otras actividades alejadas de la exigencia del fútbol profesional.
“También divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y continuar disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado”, explicó.
Ronaldo también puso en perspectiva el sacrificio que ha supuesto su carrera. “Después de todo han sido 25 años con muchos sacrificios”, señaló.
La conversación con Vogue también abordó la posibilidad de que Ronaldo y Georgina amplíen su familia.
Ante la pregunta de si podrían tener más hijos, incluso llegar a siete, el futbolista no cerró la puerta. “Nunca digo nunca”, respondió.
Georgina, por su parte, bromeó sobre la posibilidad de tener otro bebé en este momento y utilizó la palabra inglesa overbooking para describir la situación en casa.
“Otro bebé ahora sería overbooking en casa”, comentó.
Sin embargo, la modelo dejó abierta la posibilidad de volver a ser madre en el futuro. Explicó que cuando los hijos más pequeños tengan 15 o 16 años, tanto ella como Ronaldo seguirán siendo jóvenes.
“¿Por qué no?”, planteó.
Georgina reconoció además que le cuesta imaginarse una vida sin niños pequeños. “Es cierto que no me imagino sin niños pequeños, así que ya veremos”, añadió.
Aunque no estableció una fecha concreta para su retiro, las palabras de Cristiano a Vogue constituyen una de las señales más claras sobre la posibilidad de que su etapa como futbolista profesional esté próxima a terminar.
Por ahora, Ronaldo asegura tener claro lo que quiere para el futuro: disfrutar de su familia, viajar, practicar sus actividades favoritas y aprovechar el tiempo después de un cuarto de siglo dedicado al fútbol.
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