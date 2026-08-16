Cristiano Ronaldo sorprende: ‘Probablemente este sea mi último año de fútbol’

Cristiano Ronaldo dejó entrever que su carrera como futbolista podría estar llegando a su final. En un reportaje de la revista Vogue sobre su relación y boda con Georgina Rodríguez, el astro portugués afirmó que probablemente 2026 sea su último año en el fútbol y que quiere despedirse dejando un legado que esté a la altura de su trayectoria. “Probablemente este sea mi último año de fútbol, y quiero dejar un legado espectacular”, señaló Ronaldo durante la conversación con Vogue. La declaración se produce en un momento personal especialmente importante para el delantero, quien recientemente contrajo matrimonio con Georgina Rodríguez. Al hablar sobre lo que podría cambiar después de convertirse en marido y mujer, ambos coincidieron en que su relación no debería transformarse sustancialmente. Sin embargo, Ronaldo reconoció que el matrimonio representa una nueva etapa. “Solo por el hecho de ser marido y mujer, entras en otra categoría”, afirmó.

Su vida después del fútbol

Más allá de la posibilidad del retiro, Ronaldo aseguró que ya tiene una idea de cómo quiere afrontar la etapa posterior a su carrera deportiva. “Tengo todo mi futuro planeado”, manifestó. El portugués explicó que cuenta con numerosos proyectos e intereses que podrían ocupar su tiempo cuando deje el fútbol. Para Ronaldo, uno de los principales retos será evitar el vacío que pueda provocar el final de una carrera profesional que se ha extendido durante aproximadamente 25 años. “Porque cuando el fútbol se vaya puede dejar un gran vacío, tienes que ocupar tu tiempo de distintas maneras, no solo con una”, comentó. Entre sus planes mencionó pasar más tiempo con su familia, viajar, disfrutar del pádel y dedicarle espacio a otras actividades alejadas de la exigencia del fútbol profesional. “También divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y continuar disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado”, explicó. Ronaldo también puso en perspectiva el sacrificio que ha supuesto su carrera. “Después de todo han sido 25 años con muchos sacrificios”, señaló.

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