El dengue afecta más a los menores de 14 años, advierte el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) comunicó que hasta la semana epidemiológica No. 29 se han registrado 5,318 casos acumulados de dengue en todo el país, con una tasa de incidencia nacional de 115 casos por cada 100 mil habitantes.
Aunque la enfermedad afecta a todas las edades, el informe revela que el grupo de 10 a 14 años es el más golpeado, con una tasa de 167 casos por cada 100 mil habitantes, lo que lo convierte en el segmento poblacional más vulnerable en esta temporada.
La Región Metropolitana encabeza los casos con 1,490, seguida por Colón (1,188) y Panamá Oeste (508). Entre los corregimientos más afectados destacan Veracruz (562 casos), Puerto Pilón (269) y Tocumen (234).
El Minsa mantiene operativos de control de vectores y campañas de promoción de la salud, insistiendo en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti dentro y alrededor de las viviendas.Las autoridades recalcan que, pese a la tendencia decreciente en las últimas semanas, no se debe bajar la guardia.
Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso o dolores musculares, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la automedicación.
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