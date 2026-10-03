Democracia y alternancia política: la posición de Panamá ante la OEA por Nicaragua

Panamá reafirmó su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada para abordar la situación política de Nicaragua.

El país centroamericano se encuentra en el foco de la atención regional debido a las renovadas preocupaciones por el deterioro de la democracia y los derechos humanos.

Uno de los últimos organismos en pronunciarse ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que manifestó su preocupación tanto por las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, al asegurar que “no habrá elecciones”, como por el impulso de reformas constitucionales que limitarían la competencia política y eliminarían las condiciones necesarias para la alternancia en el poder.

La embajadora y representante permanente de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, se hizo eco de estas preocupaciones y sostuvo que la soberanía nacional debe coexistir con el derecho de los pueblos a decidir libremente quiénes los gobiernan mediante instituciones democráticas.

“Panamá no pretende escoger el futuro político de Nicaragua. Panamá defiende el derecho de los nicaragüenses a escogerlo”, expresó Delgado ante los representantes de los Estados miembros durante la sesión celebrada el pasado 2 de octubre.

Durante su intervención, la diplomática señaló que la democracia no se limita a la celebración de elecciones, sino que también requiere el respeto a los derechos humanos, el pluralismo político, la separación e independencia de los poderes públicos y la posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, principios contemplados en la Carta Democrática Interamericana.

Delgado también sostuvo que los resultados electorales representan un mandato ciudadano y no otorgan a los gobernantes la propiedad del Estado ni la facultad de eliminar las condiciones que permiten a la población volver a elegir a sus representantes.

“La democracia permite cambiar de gobierno sin cambiar de país; permite reemplazar a los gobernantes sin destruir las instituciones y permite corregir los errores mediante una papeleta y no mediante la violencia”, afirmó.