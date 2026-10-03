Mulino llega a Singapur con una agenda centrada en la cooperación legal y los créditos de carbono

El presidente José Raúl Mulino llegó este sábado 3 de octubre a Singapur, donde desarrollará una visita de Estado enfocada en ampliar la cooperación bilateral y avanzar en acuerdos en materia de servicios aéreos, asistencia legal y créditos de carbono.

Uno de los principales puntos de la agenda será la visita que Mulino realizará este domingo al puerto de Tuas, considerado uno de los proyectos portuarios más importantes de Singapur.

La terminal, cuya primera fase fue inaugurada en 2022, está proyectada para completarse en 2040 y convertirse en el mayor puerto de contenedores automatizado del mundo.

Esta visita a Tuas cobra relevancia para Panamá por el interés en conocer el modelo de desarrollo y automatización de la infraestructura portuaria de Singapur, en momentos en que el país busca fortalecer su posición como centro logístico y de conectividad internacional.

Dentro de la agenda bilateral también figura el inicio de las negociaciones para un tratado de asistencia legal mutua entre Panamá y Singapur, con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación entre ambos países en materia judicial.

Otro de los asuntos que serán evaluados es la posible firma de un memorándum de entendimiento sobre cooperación en créditos de carbono, bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, que establece mecanismos para la cooperación internacional en la reducción de emisiones.

La agenda incluye además el fortalecimiento de la cooperación en servicios aéreos, un área de interés para Panamá por su conectividad regional y el papel del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Mulino se reunirá con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y con el primer ministro, Lawrence Wong, además de sostener encuentros bilaterales entre funcionarios de ambos gobiernos.

Este lunes 5 de octubre, el mandatario participará junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, en la ceremonia de bautizo de una orquídea en Orchid Garden, una actividad protocolar que Singapur ofrece a mandatarios visitantes distinguidos.

Posteriormente, Mulino acudirá al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se desarrollarán parte de las reuniones oficiales, y al mediodía participará en un banquete de Estado ofrecido por el presidente Shanmugaratnam.

A su llegada a Singapur, el mandatario panameño fue recibido por el canciller Vivian Balakrishnan, el jefe de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Harold Lee, y la directora general de la Dirección de las Américas, Lynette Long. Por Panamá estuvieron el canciller Javier Martínez-Acha y el embajador en Singapur, Sebastián Breto Pérez.

Mulino viaja acompañado por la primera dama; Martínez-Acha; el ministro del Canal, José Ramón Icaza; el gerente general de Tocumen, José Ruiz; y Kristel Getzler, de la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

Tras concluir su agenda en Singapur, Mulino viajará el lunes a Hanói, Vietnam, donde continuará la gira oficial con una agenda orientada al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.