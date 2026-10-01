Mulino viajará a Asia: suscribirá convenios bilaterales con Singapur y Vietnam

El presidente de la República, José Raúl Mulino, iniciará este 4 de octubre una gira oficial por Singapur y Vietnam orientada a la atracción de inversión extranjera directa y la consolidación de alianzas estratégicas en semiconductores, créditos de carbono, servicios aéreos y comercio marítimo.
El viaje institucional anunciado por la Presidencia este jueves 1 de octubre contará con la participación del canciller Javier Martínez-Acha, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, el gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz, y la primera dama Maricel Cohen de Mulino.
El viaje iniciará en Singapur, donde Mulino sostendrá encuentros de trabajo con el presidente Tharman Shanmugaratnam y el primer ministro Lawrence Wong para la firma de seis instrumentos bilaterales:
1- La estrategia nacional de semiconductores.
2- El intercambio de créditos de carbono.
3- El fortalecimiento de la cooperación en el ámbito de la marina mercante y la aviación comercial.
4- Cooperación en servicios aéreos.
5- Promoción de proyectos logísticos marítimos
6- El fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
Después de las reuniones en Singapur, la comitiva se trasladará a Vietnam, a su capital Hanói para desarrollar una agenda económica con el mandatario vietnamita Tô Lâm, reuniones con ejecutivos del sector naviero y la realización del Foro Empresarial Panamá-Vietnam.
En este espacio la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) sellará un convenio suscribirá un convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) para posicionar al Canal de Panamá, los puertos y las zonas francas locales como nodo de redistribución de productos del sudeste asiático hacia América Latina.
Después de cumplir con estos compromisos se espera que el viaje presidencial finalice el 8 de octubre.
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