Panamá espera poder ingresar sin visa a Estados Unidos antes de finalizar la administración Mulino

La <b>posibilidad de que los panameños ingresen a Estados Unidos sin visa</b> avanza como un <b>objetivo de mediano plazo</b>, aunque se trata de <b>un proceso complejo que podría demorar un par de años</b>, según explicó el <b>embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán</b>, en entrevista con <i>La Estrella de Panamá</i>.El diplomático señaló que la <b>incorporación de Panamá al programa de exención de visas</b> requiere cumplir <b>indicadores técnicos y de seguridad</b>, pero expresó confianza en que <b>pueda lograrse durante la actual administración</b>. '<b>Es un proceso que se está conversando</b>... <b>va a demorar un par de años</b>, pero la idea es que <b>durante la gestión de este gobierno eso se haga</b>', afirmó.Alemán destacó que este avance ocurre en un <b>momento favorable de las relaciones bilaterales</b>, que calificó como de <b>'excelente estado'</b>, y recordó que el <b>secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha reconocido a Panamá como uno de los principales aliados de Washington en la región</b>.Subrayó que esta cercanía se basa en <b>más de 175 años de relación histórica</b>, con hitos como <b>el ferrocarril interoceánico y el Canal de Panamá</b>, cuyo balance, pese a momentos complejos, ha sido <b>positivo para ambas naciones</b>.En ese contexto, resaltó el <b>papel estratégico del Canal de Panamá</b>, del cual <b>Estados Unidos es el principal usuario</b>, lo que refuerza la <b>necesidad de una cooperación estrecha</b> entre ambos países.Sobre el <b>Tratado de Promoción Comercial (TPC)</b>, indicó que <b>no ha representado mayores inconvenientes</b> y recordó que <b>Panamá mantiene un déficit comercial significativo</b> con su principal socio. Añadió que el país es <b>una economía de servicios</b>, sector donde <b>mantiene una posición destacada</b>.Las declaraciones se dan mientras <b>Estados Unidos reitera que no contempla renegociar el TPC</b>, limitando el diálogo a <b>aspectos operativos</b>, pese a solicitudes de sectores productivos panameños.Otro eje abordado fue la <b>estrategia para integrarse a la industria de los semiconductores</b>, aprovechando <b>ventajas logísticas</b>. Destacó el <b>interés de universidades estadounidenses</b> en colaborar con empresas del sector para <b>posicionar a Panamá como centro regional logístico</b> en una primera fase.Estos esfuerzos se enmarcan en la <b>Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores</b>, enfocada en <b>formación de talento, atracción de inversión extranjera e integración a redes tecnológicas internacionales</b>.Finalmente, Alemán se refirió a los <b>preparativos para el Mundial de Fútbol 2026</b>, señalando que la embajada coordina con la <b>Presidencia y otras instancias</b> para <b>facilitar la logística y el acompañamiento a los panameños</b> que viajarán a Estados Unidos y Canadá.