Panamá espera poder ingresar sin visa a Estados Unidos antes de finalizar la administración Mulino

La posibilidad de que los panameños ingresen a Estados Unidos sin visa avanza como un objetivo de mediano plazo, aunque se trata de un proceso complejo que podría demorar un par de años, según explicó el embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán, en entrevista con La Estrella de Panamá.

El diplomático señaló que la incorporación de Panamá al programa de exención de visas requiere cumplir indicadores técnicos y de seguridad, pero expresó confianza en que pueda lograrse durante la actual administración. “Es un proceso que se está conversando... va a demorar un par de años, pero la idea es que durante la gestión de este gobierno eso se haga”, afirmó.

Alemán destacó que este avance ocurre en un momento favorable de las relaciones bilaterales, que calificó como de “excelente estado”, y recordó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha reconocido a Panamá como uno de los principales aliados de Washington en la región.

Subrayó que esta cercanía se basa en más de 175 años de relación histórica, con hitos como el ferrocarril interoceánico y el Canal de Panamá, cuyo balance, pese a momentos complejos, ha sido positivo para ambas naciones.

En ese contexto, resaltó el papel estratégico del Canal de Panamá, del cual Estados Unidos es el principal usuario, lo que refuerza la necesidad de una cooperación estrecha entre ambos países.

Sobre el Tratado de Promoción Comercial (TPC), indicó que no ha representado mayores inconvenientes y recordó que Panamá mantiene un déficit comercial significativo con su principal socio. Añadió que el país es una economía de servicios, sector donde mantiene una posición destacada.

Las declaraciones se dan mientras Estados Unidos reitera que no contempla renegociar el TPC, limitando el diálogo a aspectos operativos, pese a solicitudes de sectores productivos panameños.

Otro eje abordado fue la estrategia para integrarse a la industria de los semiconductores, aprovechando ventajas logísticas. Destacó el interés de universidades estadounidenses en colaborar con empresas del sector para posicionar a Panamá como centro regional logístico en una primera fase.

Estos esfuerzos se enmarcan en la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, enfocada en formación de talento, atracción de inversión extranjera e integración a redes tecnológicas internacionales.

Finalmente, Alemán se refirió a los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026, señalando que la embajada coordina con la Presidencia y otras instancias para facilitar la logística y el acompañamiento a los panameños que viajarán a Estados Unidos y Canadá.