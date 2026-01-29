Juicio Odebrecht: Defensa arremete contra testigo sobre análisis financiero

Las sesiones del miércoles y jueves estuvieron dedicadas a cuestionar a Lin, contador público autorizado y exmiembro de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que realizó el análisis financiero del caso.

El miércoles, Lin detalló la ruta del dinero. Respondiendo preguntas de la fiscalía, detalló como los imputados estaban vinculados a sociedades, empresas y cuentas bancarias que fueron presuntamente usadas para triangular los pagos de Odebrecht.

Este jueves, los abogados defensores arremetieron contra su testimonio en el contrainterrogatorio. Una de las principales críticas es que para realizar el informe no se revisaron libros contables, listado de accionistas, declaraciones de renta y otros elementos que consideran hubiera clave para determinar los beneficiarios finales y la legitimidad de las transferencias. Destacaron que en muchos casos ni siquiera se hicieron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

En esencia, la defensa planteó que el informe detalla transferencias y detalles de sociedades, pero sin practicar un análisis de fondo sobre el presunto blanqueo de capitales.

También cuestionaron que el testigo declaró que personas eran beneficiarios finales de sociedades, como el caso de Silver Wing y la familia Martinelli, sin tener evidencia definitiva de esta vinculación.

Fue una sesión extensa, en la que el testigo debió responder sobre números de cuenta específicos, sujetos particulares y sociedades mencionadas en los más de 1.900 tomos que tuvo que revisar para realizar el informe.

El Ministerio Público dejó claro el listado de sociedades y los montos millonarios que se trasladaron. La defensa puso en tela de duda los señalamientos sobre los beneficiarios finales.