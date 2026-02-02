Segunda delegación de diputados viaja a Taiwán en busca de fortalecer relaciones bilaterales

Una segunda delegación de diputados iniciaron una gira oficial a Taiwán como parte de un esfuerzo de acercamiento y cooperación internacional, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, intercambiar experiencias legislativas y explorar oportunidades de inversión y desarrollo del país.

El viaje es liderado por el diputado de la bancada Seguimos, José Peréz Barboni, y contempla una agenda con reuniones con autoridades del Legislativo de Taiwan, así como encuentros vinculados al sector productivo y tecnológico, en especial la industria de semiconductores, área que concideran estratégica para posicionar a Panamá como un hub logístico.

Este seria la segunda delegación legislativa que viaja a Taiwán en los últimos meses, tras una visita realizada a finales de noviembre de 2025.

Hace unos días, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, se refirió al próximo viaje de diputados a Taiwán, aclarando que él no va a asistir y que no existe una delegación del legislativo. Además, señaló que el viaje no responden a una decisión institucional del Órgano Legislativo, sino a iniciativas personales de cada parlamentario.

Taiwán mantiene una oficina comercial en países que tienen relaciones con la República Popular China, tal es el caso de Estados Unidos. Sin embargo, Panamá no tiene este tipo de oficinas.

Pese a las controversias, los diputados aseguran que la gira tiene un carácter estrictamente informativo y de intercambio.