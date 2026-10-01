Clima en Panamá: Pronóstico del tiempo para este jueves 1 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este jueves 1 de octubre su informe meteorológico completo sobre las condiciones del tiempo motivado por la interacción de la Zona de Convergencia Intertropical con un sistema de baja presión atmosférica que incrementará la humedad y la frecuencia de las precipitaciones en el territorio nacional.

Para la vertiente del Caribe, se prevé desde la mañana cielos de parciales a nublados con aguaceros dispersos sobre las provincias de Bocas del Toro y Colón, extendiéndose con actividad eléctrica hacia la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y la comarca Guna Yala conforme avance la tarde debido al flujo de humedad generado por la Zona de Convergencia Intertropical.

En el Pacífico, las condiciones meteorológicas registrarán un incremento de las precipitaciones a partir del mediodía en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá Metro y Darién, se esperan lluvias acompañadas de tormentas con ráfagas de viento antes de disminuir a lloviznas hacia el período nocturno como resultado del desplazamiento de un sistema de baja presión en la región.

En cuanto a los parámetros térmicos, las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 33 C° en las zonas bajas e interiores, mientras que las temperaturas mínimas oscilarán entre 15 °C y 19 °C en las zonas montañosas y de mayor elevación y en las áreas de menor altitud se mantendrán entre 20 °C y 25 °C.

A su vez estas temperaturas estarán acompañadas de radiación ultravioleta en niveles de altos a muy altos (entre 08 y 11), durante los períodos de mayor insolación.

Por otro lado, la dinámica de los vientos registrará velocidades de entre 5 y 25 kilómetros por hora con dirección suroeste en el Pacífico y noroeste en el Caribe, generando en el sector caribeño olas con alturas estimadas de hasta 1.20 metro, y en la vertiente del Pacífico un comportamiento regular con oleajes de 0.60 y 0.90 metros

Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró el llamado a la población para evitar transitar por cauces de ríos acrecentados, vigilar las zonas propensas a deslizamientos de tierra en terrenos con pendiente fuerte y recomendó a los capitanes de embarcaciones artesanal e industrial extremar las precauciones de navegación frente al riesgo de ráfagas repentinas.