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Farándula

Fallece Cristóbal ‘Toby’ Muñoz, figura destacada de la música panameña

Panamá despide a Toby Muñoz, una figura de amplia trayectoria musical..
Panamá despide a Toby Muñoz, una figura de amplia trayectoria musical.. Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/09/2026 13:15
Muñoz dejó una amplia obra como compositor, pianista, arreglista y director musical

El fallecimiento de Cristóbal “Toby” Muñoz, a los 82 años, enluta a la cultura musical panameña. El reconocido compositor, pianista, arreglista, productor y director musical dedicó varias décadas de su carrera a la creación y difusión de la música nacional.

El Ministerio de Cultura confirmó la noticia este miércoles 30 de septiembre y destacó la trayectoria de Muñoz y sus aportes a la escena artística del país.

La institución extendió sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, al tiempo que resaltó el legado que deja el músico tras una vida dedicada al arte y a la cultura panameña.

Toby Muñoz, compositor y director que dejó huella en la música panameña

Muñoz dejó una amplia obra como compositor, pianista, arreglista y director musical. “La Parranda” figura entre sus creaciones más reconocidas, mientras que su producción discográfica incluye trabajos como Toby Muñoz, La Parranda en Panamá y Navidades en Panamá.

En 1969 formó parte de Panama Brass, donde se desempeñó como organista y director musical. El proyecto reunió a destacados intérpretes panameños y exploró diversos géneros musicales.

Su aporte también trascendió la creación artística. Muñoz brindó apoyo y orientación a otros músicos y agrupaciones en áreas como grabación, capacitación, inserción laboral, manejo escénico y dominio de instrumentos, además de promover herramientas para que los artistas pudieran convertir su trabajo en una fuente de ingresos y alcanzar mejores condiciones de vida.

A lo largo de su carrera mantuvo vínculos con instituciones como el INAC, la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio, además de relacionarse con organizaciones internacionales de músicos en Europa, Estados Unidos y Sudamérica.

Su influencia continuó entre las nuevas generaciones. En 2024, la Red Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá presentó el popurrí “Parranda de Panamá-Toby Muñoz”, como parte del reconocimiento a su trayectoria.

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