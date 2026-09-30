Fallece Cristóbal ‘Toby’ Muñoz, figura destacada de la música panameña

El fallecimiento de Cristóbal “Toby” Muñoz, a los 82 años, enluta a la cultura musical panameña. El reconocido compositor, pianista, arreglista, productor y director musical dedicó varias décadas de su carrera a la creación y difusión de la música nacional. El Ministerio de Cultura confirmó la noticia este miércoles 30 de septiembre y destacó la trayectoria de Muñoz y sus aportes a la escena artística del país. La institución extendió sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, al tiempo que resaltó el legado que deja el músico tras una vida dedicada al arte y a la cultura panameña.

Toby Muñoz, compositor y director que dejó huella en la música panameña