IMA asegura 500 mil jamones nacionales para las Naviferias 2026, sin importaciones

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) avanza en el proceso de adquisición de 500 mil piezas de jamón picnic de producción 100% nacional, con miras a garantizar el abastecimiento de este producto durante las actividades de fin de año en todo el país.

El director del IMA, Nilo Murillo, informó que la institución trabaja con las empresas procesadoras para concretar la adquisición de las piezas que serán destinadas a las tradicionales ferias que se realizan durante la temporada navideña.

Murillo también detalló que el IMA está pagando aproximadamente el 95% de los jamones adquiridos, lo que representa unos $12 millones. El funcionario destacó que estos pagos forman parte del manejo financiero de la compra de este producto nacional.

El funcionario también adelantó que las bolsas navideñas del IMA tendrán nuevos productos este año, como parte de una ampliación de la oferta que busca poner a disposición de los consumidores alimentos a precios accesibles.