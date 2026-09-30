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Información útil

Agroferias IMA 2 de octubre: lugares y horarios para comprar a precios accesibles

El IMA realizará este viernes 2 de octubre nuevas Agroferias en distintos puntos del país.
El IMA realizará este viernes 2 de octubre nuevas Agroferias en distintos puntos del país. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/09/2026 15:20
Este viernes 2 de octubre, el IMA llevará productos de primera necesidad a precios accesibles a distintos sectores del país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 2 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del viernes 2 de octubre a nivel nacional

Para este viernes 2 de octubre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:

-Panamá Este: Charco Rio de Ipetí en el corregimiento de Tortí en el distrito de Chepo.

-Chiriquí: Cancha El Almojabano en el distrito de Dolega.

-Panamá: Estacionamientos del Parque Omar en el corregimiento de San Francisco.

-Veraguas: Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herreras en el distrito de Santiago y en la Casa comunal de Los Castillos en el distrito de Río de Jesús.

-Panamá Oeste: Casa comunal de Cirí Grande en el distrito de Capira.

-Darién: Complejo deportivo Manuel Miranda en Metetí en el distrito de Pinogana.

-Los Santos: A un costado de la iglesia de Altos de Güera en el distrito de Tonosí.

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