Agroferias IMA 2 de octubre: lugares y horarios para comprar a precios accesibles

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 2 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para este viernes 2 de octubre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:
-Panamá Este: Charco Rio de Ipetí en el corregimiento de Tortí en el distrito de Chepo.
-Chiriquí: Cancha El Almojabano en el distrito de Dolega.
-Panamá: Estacionamientos del Parque Omar en el corregimiento de San Francisco.
-Veraguas: Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herreras en el distrito de Santiago y en la Casa comunal de Los Castillos en el distrito de Río de Jesús.
-Panamá Oeste: Casa comunal de Cirí Grande en el distrito de Capira.
-Darién: Complejo deportivo Manuel Miranda en Metetí en el distrito de Pinogana.
-Los Santos: A un costado de la iglesia de Altos de Güera en el distrito de Tonosí.
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