Debe conocer la cédula o el pasaporte de otra persona para poder demandarla?

Una persona puede saber quién dañó su vivienda y dónde encontrarlo, pero desconocer su número de cédula o pasaporte. ¿Puede ese dato impedirle acudir a un juez? El abogado Teodoro Roberto Machazek Morales presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la frase ‘y su número de cédula de identidad personal o pasaporte si es persona natural’, contenida en el artículo 384, numeral 4, literal c, de la Ley 402 de 9 de octubre de 2023, que adopta el Código Procesal Civil de la República de Panamá. La frase exige indicar ese número al identificar a la persona demandada. La Corte deberá decidir si exigirlo incluso cuando se sabe quién es esa persona y dónde localizarla dificulta injustificadamente el acceso a la justicia.

La Corte admitió la demanda el 24 de agosto de 2026, pero todavía no ha decidido si la frase es inconstitucional. El debate no pretende eliminar la obligación de identificar y notificar a la persona demandada para que pueda defenderse; cuestiona que sea indispensable aportar su número de cédula o pasaporte aun cuando este se desconozca. La cuestión interesa a cualquier persona que necesite presentar una demanda y, aunque pueda identificar y localizar al demandado, no conozca su número de cédula o pasaporte ni tenga una vía legítima para obtenerlo. También pueden aportar razones quienes estimen necesario conservar ese requisito. Las personas interesadas están invitadas a presentar sus argumentos por escrito, ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, con referencia al expediente n.º 124761-2026. El plazo para presentar los argumentos vence el 7 de octubre de 2026. Participar permite que la Corte conozca las distintas experiencias antes de decidir. No hacerlo no elimina el derecho de cada persona a reclamar en su propio caso, pero sí deja pasar esta oportunidad de expresar su posición en este proceso. Una decisión sobre este requisito puede repercutir más allá de un expediente: importa a cualquier persona que algún día necesite acudir a un juez sin disponer de los datos personales de quien debe demandar.

Edicto número 1317

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus facultades legales, hace saber: que dentro de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado Teodoro Roberto Machazek Morales, actuando en su propio nombre y representación, para que se declare inconstitucional la frase “...y su número de cédula de identidad personal o pasaporte si es persona natural...” contenida en el artículo 384 numeral 4 literal c, de la Ley 402 de 9 de octubre de 2023, que adopta el Código Procesal Civil de la República de Panamá; se ha dictado una Resolución cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

“Corte Suprema de Justicia. - Pleno- Panamá, siete (07) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).