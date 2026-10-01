Crisis en el PRD: autoridades se reúnen por las reformas electorales

El Consejo Directivo Nacional (CDN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se reúne este jueves con una amplia participación de sus estructuras para abordar las reformas electorales y la inscripción masiva programada para el próximo 11 de octubre.

En el encuentro participan 19 de los 26 presidentes de área, nueve de los 10 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los dos presidentes de los frentes sectoriales.

La reunión tiene como uno de sus puntos centrales la discusión de las reformas electorales, en particular los artículos 100 y 101, que generaron diferencias dentro del colectivo.

El artículo 100 plantea cambios en las reglas relacionadas con la representación legal de los partidos políticos, mientras que el artículo 101 establece disposiciones sobre la conformación de las nóminas internas.

La secretaria general del PRD, Balbina Herrera, cuestionó ambos artículos y sostuvo que afectan la estructura interna del colectivo. También afirmó que estos temas no fueron discutidos previamente en una reunión del CEN del 22 de septiembre.

El 28 de septiembre, Herrera envió una carta a la bancada del PRD en la Asamblea Nacional para expresar sus reparos sobre las reformas y plantear su posición sobre los artículos 100 y 101.

Al día siguiente, el CEN y el CDN aprobaron una resolución en la que censuraron a Herrera y desautorizaron la carta, al considerar que presentó como institucional una posición que no fue aprobada por los organismos de dirección.

La dirección del partido también ratificó su respaldo a la propuesta de reformas electorales y pidió a la bancada continuar con el debate legislativo bajo la posición definida por los organismos correspondientes.

Herrera respondió que actuó para defender los estatutos del PRD y cuestionó que los artículos 100 y 101 no fueran discutidos dentro de las instancias partidarias. Además, sostuvo que los cambios son contrarios a la Constitución y a las normas internas del colectivo, planteamientos que corresponden a su interpretación sobre el proyecto.

Robinson pide que las diferencias se debatan dentro del PRD

La reunión del CDN ocurre después de que el presidente del PRD, Benicio Robinson, llamara a los dirigentes a resolver sus diferencias dentro de los organismos del partido.

Robinson sostuvo que los estatutos le obligan a velar por la unidad del colectivo y cuestionó que algunos dirigentes utilicen los medios de comunicación y las redes sociales para plantear sus diferencias.

“El PRD es de todos”, afirmó Robinson, quien pidió a quienes tengan posiciones distintas presentarlas de frente ante los organismos del partido.

El presidente del colectivo también señaló que en enero de 2027 el Directorio Nacional dará inicio al proceso de renovación y debatirá su agenda y las reformas a los estatutos.

“El rumbo lo decidirá la mayoría”, expresó.

Inscripción masiva, otro punto de la agenda

Mientras se desarrolla la reunión, los dirigentes también abordan la inscripción masiva prevista para el 11 de octubre.

La discusión ocurre en un momento de tensión interna por las reformas electorales y por el debate sobre quién tiene la facultad de fijar la posición institucional del PRD.

La participación de 19 presidentes de área, nueve integrantes del CEN y los dos presidentes de frentes sectoriales muestra la presencia de buena parte de la estructura nacional del partido en el encuentro.

El CDN funciona ahora como el escenario donde los dirigentes pueden discutir las diferencias que surgieron alrededor de las reformas electorales, mientras el partido también organiza su próxima jornada de inscripción.

La reunión continúa y de su desarrollo pueden surgir nuevas posiciones o acuerdos sobre ambos temas.