Retiran bombas eléctricas para globos por riesgo de explosión

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) ordenó el retiro del mercado de aproximadamente 360,500 bombas de aire eléctricas para globos vendidas por la cadena Dollar Tree, tras confirmar que los aparatos presentan un riesgo grave de sobrecalentamiento y quemaduras.

El informe oficial de la CPSC detalla que la empresa recibió tres reportes de fallas en las unidades. Entre los incidentes confirmados figuran un evento de llamas en el interior del aparato y la explosión de una de las bombas. A pesar de la gravedad de las fallas, las autoridades no registraron personas heridas hasta la fecha del anuncio.

El producto afectado es una bomba eléctrica de alta presión fabricada en plástico color rosa con mango azul y dos boquillas, con modos de funcionamiento continuo y por contacto. El número de modelo 406198 aparece impreso en una etiqueta plateada en la parte inferior del equipo y en el empaque.

Dollar Tree comercializó los aparatos entre agosto de 2025 y julio de 2026 a un costo aproximado de $17. La distribución se realizó en tiendas físicas a nivel nacional en Estados Unidos y mediante plataformas digitales como dollartree.com y DoorDash. El producto proviene de fabricantes en China.

La CPSC instruyó a los consumidores a suspender el uso del aparato de forma inmediata. La empresa ofrece un reembolso completo a los clientes que devuelvan el producto en cualquier tienda Dollar Tree. Para las compras realizadas en línea, la compañía facilitará etiquetas de envío prepagadas para tramitar la devolución del dinero.

Debido al uso de servicios de compras por internet y casilleros postales hacia Panamá, las autoridades de consumo recomiendan a los usuarios locales verificar el número de modelo en aparatos adquiridos en plataformas internacionales durante el último año.