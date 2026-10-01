Bischof y Wirtz dan la primera victoria a la Alemania de Klopp

Un gol de Tom Bischof y otro de Florian Wirtz dieron este jueves la victoria a Alemania por 2-0 ante Serbia y rubricaron el primer triunfo de la era de Jürgen Klopp como seleccionador germano.

Alemania sacó una alineación inédita, en el marco del proceso de experimentación que quiere llevar a cabo Klopp, con ausencias importantes, algunas por lesión y otras por decisión del entrenador.

Bischof puso por delante a Alemania en el minuto 39 con un remate de zurda tras recoger un rebote que se produjo tras un disparo al poste de Florian Wirtz.

El gol fue el resultado de una presión constante a la que Alemania había sometido a Serbia desde el comienzo con un asedio permanente al área, recuperaciones rápidas de pelota tras pérdidas y llegadas que se fueron multiplicando a medida que pasaban los minutos.

De Serbia, en la parte ofensiva, sólo se vio en la primera parte un contragolpe que, tras un gran pase de Luca Jovic, terminó con un remate desviado de Kostic en el minuto 31.

El resto de las jugadas de ataque fueron de Alemania. El meta serbio salvó a su equipo en tres ocasiones con buenas paradas a remates de Serge Gnabry en el minuto 29, un cabezazo de Wirtz en el 35 y un disparo de media distancia de Bischof en el 43.

En la segunda parte el asedio alemán siguió. Woltemade tuvo en sus pies el segundo cuando remató alto desde corta distancia en el minuto 60.

Un minuto después, Wirtz, tras una buena jugada previa de Maximilian Mittelstädt, firmó el 2-0 con un remate con la pierna derecha desde el centro del área.

Tras el segundo gol, y sobre todo después de que Serbia hiciera cuatro cambios en el minuto 67, el dominio alemán amainó un poco. Las recuperaciones de pelota de los locales no eran tan rápidas como en la primera hora de juego, lo que permitía algo más de posesión a los serbios.

Eso no alteró el resultado en un partido en el que tal vez una de las pocas críticas que se le pueden hacer a la Alemania de Klopp es que no ganó por un marcador más abultado.