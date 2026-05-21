Alemania presenta su convocatoria para el Mundial 2026 con Manuel Neuer como el gran protagonista

Julian Nagelsmann, entrenador de la selección de Alemania dio a conocer a los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como en todas las listas, hubo sorpresas, entre ellas el llamado del portero de 40 años del Bayern Múnich, Manuel Neuer.

Tras la lesión de larga duración de Marc André ter-Stegen, en las últimas semanas se valoró la opción de convencer a Neuer de volver con los teutones, esto luego de retirarse a nivel de selección tras la Eurocopa 2024. Nagelsmann finalmente decidió convocar al germano, a pesar de contar con otros porteros durante el proceso.

De hecho, algunos medios han señalado que uno de los arqueros convocados, precisamente Oliver Baumann, del Hoffenheim, no habría estado de acuerdo con el llamado de Neuer, ya que el cancerbero había sido el portero titular del equipo cuando no estaba disponible ter-Stegen.

Incluso señalan que Nagelsmann le habría prometo la titularidad en el Mundial a Baumann, cosa que ahora con el llamado de Neuer se verá renegado a un segundo plano y situación que no le ha gustado en lo absoluto al portero del Hoffenheim.

Además del portero del Barcelona y que está cedido en el Girona, hay otras bajas notables como las de Karim Adeyemi, Tom Bischof, Kevin Schade, Robert Andrich o Niclas Füllkrug.

“Hemos decido tras muchas discusiones que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección. Todos saben el carisma que tiene Manuel y lo que aporta a un equipo. Se ha comprometido a jugar otro torneo. Estamos planificando con él como nuestro jugador número uno, sabiendo que tenemos una segunda opción de primer nivel. La decisión está tomada, y para mí, es la correcta”, dijo Nagelsmann al presentar la convocatoria.

“Esperamos que vuelva a ser el mismo. Pero en todo caso así esté al 80 por ciento Jamal es uno de los mejores jugadores de este planeta”, añadió el entrenador en referencia a Musiala.

Además de la situación en la portería, el alemán se refirió al ambiente dentro del vestuario previo a la cita mundialista.

“En los últimos días he sentido en las conversaciones con nuestros jugadores lo entusiasmado que está cada uno con este Mundial. Todos están ansiosos por finalmente comenzar a prepararse la próxima semana. Tenemos un equipo fuerte del que estoy absolutamente convencido. Con el apoyo de nuestra afición queremos jugar un muy buen Mundial”, expresó el director técnico.