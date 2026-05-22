Países de América Latina y el Caribe trazan ruta para la Cero Deforestación al 2030, con liderazgo de Panamá

Un bloque de 33 naciones del continente selló un histórico acuerdo en territorio panameño este jueves 21 de mayo, estableciendo una hoja de ruta conjunta de Cero Deforestación antes del año 2030, para frenar la pérdida de bosques y proteger la biodiversidad.

El compromiso se alcanzó durante la reunión del XXV Foro de ministros de Ambiente de la región, celebrada en el Palacio Bolívar de la Cancillería panameña, un espacio de alto nivel donde se discutieron, analizaron y acordaron las prioridades regionales que marcarán la agenda ambiental para el período 2026-2027.

La reunión estuvo presidida por el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, quien ejerce actualmente la Presidencia Pro Témpore de este mecanismo, considerado el principal espacio de diálogo político ambiental de la región.

En las sesiones de trabajo se abordaron temas vinculados a la conservación urgente de ecosistemas y la biodiversidad que estos albergan, el aumento del financiamiento ambiental para nuestra región y la modernización institucional del propio foro, contando con la participación de las máximas autoridades ambientales, representantes de organismos internacionales y especialistas de la región.

Durante el encuentro se acordó un plan de trabajo presentado por Panamá centrado en tres prioridades estratégicas: fortalecer la conservación urgente de bosques, océanos y la vida que estos alberga; facilitar el acceso de nuestros países y comunidades al financiamiento ambiental; y modernizar la estructura y funcionamiento del propio Foro para hacerlo más eficiente y orientado a resultados.

En el desarrollo del evento, el ministro Navarro destacó “la necesidad de que en América Latina y el Caribe actuemos de manera coordinada frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, aprovechando el enorme valor ambiental de la región y promoviendo posiciones comunes en los espacios multilaterales”.

Entre los principales acuerdos logrados en Panamá, además de la meta regional de Cero Deforestación antes del año 2030, se destacó el fortalecimiento de parques nacionales y áreas protegidas; el impulso al ecoturismo comunitario; la reducción de emisiones de metano provenientes de residuos; la conservación de los océanos; el combate a la contaminación por plásticos; y el desarrollo de mecanismos financieros que permitan una mayor ejecución de proyectos ambientales en los territorios.

La jornada también incluyó presentaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), que también funge como Secretaría del Foro y estuvo representado por el Dr. Juan Bello, director regional para América Latina. Asimismo, se contó con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de especialistas internacionales vinculados a restauración de ecosistemas, financiamiento climático y tecnologías de monitoreo ambiental. La Cancillería panameña, por su parte, estuvo representada en el Foro por el Canciller encargado, Dr. Carlos Guevara Mann