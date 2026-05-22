Estas son las 5 noticias que debes leer hoy | 22 de mayo

Costa Rica descarta dependencia energética de Panamá

El presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, aseguró que Costa Rica no depende de la energía panameña para cubrir su demanda y afirmó que actualmente el país no compra electricidad a Panamá ni tiene previsto hacerlo durante 2026. La declaración surge en medio de tensiones comerciales entre ambos países.

‘La Estrella’ y ‘Radio Panamá’ destacan en premios de periodismo

La Estrella de Panamá y Radio Panamá se llevaron importantes reconocimientos durante la edición 2026 de los premios del Fórum de Periodistas, sobresaliendo en categorías relacionadas con investigación y producción periodística. Los galardones resaltan trabajos enfocados en temas de alto impacto nacional.

Mulino respalda designación de Ilya Espino de Marotta

El presidente José Raúl Mulino defendió la designación de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del Canal de Panamá, describiéndola como una profesional formada prácticamente dentro de la institución. La ingeniera acumula más de tres décadas de experiencia en la vía interoceánica y será la primera mujer en ocupar el cargo.

María Corina Machado envía mensaje desde Panamá

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó durante su visita a Panamá que los venezolanos representan una generación que ama la libertad. Su agenda incluye encuentros con la comunidad venezolana y reuniones políticas durante su estadía en el país.

Tocumen evita crisis tras incendio en Terminal 1

El Aeropuerto Internacional de Tocumen logró mantener sus operaciones y evitar un colapso tras el incendio registrado en la Terminal 1. Más de 14 mil pasajeros pudieron continuar con sus itinerarios gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia y operación aeroportuaria.