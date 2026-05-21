Espino de Marotta, la nueva administradora del Canal de Panamá entre 100 perfiles evaluados por la directiva

La administradora liderará proyectos estratégicos vinculados al agua, la sostenibilidad, la modernización logística y el fortalecimiento de la posición de Panamá como<i> hub</i> global de comercio y servicios, analizó la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).'Esta designación representa un avance importante para el liderazgo femenino en Panamá y demuestra que las mujeres tienen la capacidad de dirigir las instituciones más estratégicas del país', expresó Giulia De Sanctis, presidenta de Apede.Su escogencia da además una señal positiva para la gobernanza y la institucionalidad, porque se trata de una profesional de carrera, con experiencia técnica y conocimiento profundo del Canal de Panamá, añadió De Sanctis.Para la Cámara Marítima de Panamá, la designación de Espino de Marotta 'es una excelente decisión para el país y para el futuro del sistema logístico panameño', toda vez que ha liderado proyectos de alto impacto incluyendo la ampliación del Canal.'La ingeniera Espino de Marotta cuenta con una amplia trayectoria dentro del Canal de Panamá y una experiencia comprobada liderando y ejecutando proyectos de alta complejidad y envergadura, con procesos estratégicos fundamentales para la competitividad de la vía interoceánica', señaló René Gómez, presidente del gremio.Para esta organización es 'especialmente valorado' su liderazgo en proyectos relacionados con el agua y la sostenibilidad hídrica, uno de los principales desafíos para el Canal y el país.De igual manera, garantizar agua para la población y la operación por la vía mediante la cual se moviliza el 3% del comercio mundial, además de la iniciativa portuaria, es de los principales retos, coincidió Ángel Sánchez Chiapetto, presidente del Consejo Empresarial Logístico (Coel).'Nos parece que era la persona que merecía más el puesto, aunque ya hemos trabajado con ella en el pasado, estamos deseos de empezar a trabajar con ella para el desarrollo del país y de esta ruta interoceánica', indicó Sánchez Chiapetto.Que se le dé continuidad a los planes del Canal, como el reservorio de río Indio, se asegure agua para el país y la sostenibilidad del Canal, comentó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Aurelio Barría Pino, son los desafíos del nuevo administrador, dijo en una pasada entrevista.Un cargo trascendental, puesto que la operación de la vía acuática generó aportes por $144 millones en peajes en el primer trimestre del año, un incremento de 3.6% respecto al trimestre pasado, según cifras del balance fiscal.