Espino de Marotta, la nueva administradora del Canal de Panamá entre 100 perfiles evaluados por la directiva

a partir del mes de octubre y durante los próximos siete años, la actual subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, será la primera capitana en timonear el principal activo logístico del país, una designación recibida con beneplácito por diversos sectores.

La decisión de la escogencia del reemplazo del administrador de la vía acuática, Ricaurte Váquez, a quien se le vence su cargo en septiembre, mes que coincide con el nuevo año fiscal de la institución, es una potestad de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

No obstante, la decisión se informó ayer primero de manos del Presidente de la República, José Raúl Mulino, a través de su red social X y posteriormente transmitida por la ACP en su canal de video.

“He hablado con la nueva administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños”, cita la cuenta del mandatario.

Fue una contienda reñida, se efectuó una reunión desde las 10:30 de la mañana en la directiva de la ACP, e hicieron una segunda ronda de votación con los dos preseleccionados para tener lista la decisión una hora y media después.

Espino de Marotta resaltó entre 100 perfiles nacionales e internacionales, superó múltiples pruebas y la sustentación de un caso de negocio, informó el ministro del Canal, José Ramón Icaza Clement.

“A los canaleros, a nuestros clientes, a la comunidad marítima internacional y especialmente a todos los panameños le transmitimos un mensaje de confianza: el Canal de Panamá mantiene su estabilidad institucional, su continuidad operativa y su compromiso con el país, comercio mundial y la excelencia que lo distingue ante el mundo”, dijo Icaza ayer, acompañado de la directiva del Canal.

En los próximos días se espera el inicio de la transición entre Vásquez y Espino de Marotta, quien había dicho previamente a los medios televisivos que entre sus principales retos estaba la continuidad del embalse de río Indio, un lago que le dará agua a la vía interoceánica y a la mitad de la población.

De igual manera, la ACP tiene entre sus proyectos inversiones por unos $8,500 millones para la próxima década y además de río Indio, está la construcción de un corredor energético o gasoducto, el desarrollo de terminales portuarias, tanto en el Pacífico como en el Atlántico y un corredor logístico terrestre, ha informado la Presidencia, previamente.