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Espino de Marotta, la nueva administradora del Canal de Panamá entre 100 perfiles evaluados por la directiva

Ilya Espino de Marotta, la nueva administradora del Canal de Panamá desde octubre de 2026.
Ilya Espino de Marotta, la nueva administradora del Canal de Panamá desde octubre de 2026.
Por
Mary Triny Zea
  • 22/05/2026 00:00
Al administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, se le vence el periodo en septiembre próximo. Su sucesora, Espino de Marotta (2026-2033), le daría continuidad a los planes de la vía durante los próximos siete años, informó el ministro del Canal, José Ramón Icaza Clement

a partir del mes de octubre y durante los próximos siete años, la actual subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, será la primera capitana en timonear el principal activo logístico del país, una designación recibida con beneplácito por diversos sectores.

La decisión de la escogencia del reemplazo del administrador de la vía acuática, Ricaurte Váquez, a quien se le vence su cargo en septiembre, mes que coincide con el nuevo año fiscal de la institución, es una potestad de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

No obstante, la decisión se informó ayer primero de manos del Presidente de la República, José Raúl Mulino, a través de su red social X y posteriormente transmitida por la ACP en su canal de video.

“He hablado con la nueva administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños”, cita la cuenta del mandatario.

Fue una contienda reñida, se efectuó una reunión desde las 10:30 de la mañana en la directiva de la ACP, e hicieron una segunda ronda de votación con los dos preseleccionados para tener lista la decisión una hora y media después.

Espino de Marotta resaltó entre 100 perfiles nacionales e internacionales, superó múltiples pruebas y la sustentación de un caso de negocio, informó el ministro del Canal, José Ramón Icaza Clement.

“A los canaleros, a nuestros clientes, a la comunidad marítima internacional y especialmente a todos los panameños le transmitimos un mensaje de confianza: el Canal de Panamá mantiene su estabilidad institucional, su continuidad operativa y su compromiso con el país, comercio mundial y la excelencia que lo distingue ante el mundo”, dijo Icaza ayer, acompañado de la directiva del Canal.

En los próximos días se espera el inicio de la transición entre Vásquez y Espino de Marotta, quien había dicho previamente a los medios televisivos que entre sus principales retos estaba la continuidad del embalse de río Indio, un lago que le dará agua a la vía interoceánica y a la mitad de la población.

De igual manera, la ACP tiene entre sus proyectos inversiones por unos $8,500 millones para la próxima década y además de río Indio, está la construcción de un corredor energético o gasoducto, el desarrollo de terminales portuarias, tanto en el Pacífico como en el Atlántico y un corredor logístico terrestre, ha informado la Presidencia, previamente.

Agua es el reto

La administradora liderará proyectos estratégicos vinculados al agua, la sostenibilidad, la modernización logística y el fortalecimiento de la posición de Panamá como hub global de comercio y servicios, analizó la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

“Esta designación representa un avance importante para el liderazgo femenino en Panamá y demuestra que las mujeres tienen la capacidad de dirigir las instituciones más estratégicas del país”, expresó Giulia De Sanctis, presidenta de Apede.

Su escogencia da además una señal positiva para la gobernanza y la institucionalidad, porque se trata de una profesional de carrera, con experiencia técnica y conocimiento profundo del Canal de Panamá, añadió De Sanctis.

Para la Cámara Marítima de Panamá, la designación de Espino de Marotta “es una excelente decisión para el país y para el futuro del sistema logístico panameño”, toda vez que ha liderado proyectos de alto impacto incluyendo la ampliación del Canal.

“La ingeniera Espino de Marotta cuenta con una amplia trayectoria dentro del Canal de Panamá y una experiencia comprobada liderando y ejecutando proyectos de alta complejidad y envergadura, con procesos estratégicos fundamentales para la competitividad de la vía interoceánica”, señaló René Gómez, presidente del gremio.

Para esta organización es “especialmente valorado” su liderazgo en proyectos relacionados con el agua y la sostenibilidad hídrica, uno de los principales desafíos para el Canal y el país.

De igual manera, garantizar agua para la población y la operación por la vía mediante la cual se moviliza el 3% del comercio mundial, además de la iniciativa portuaria, es de los principales retos, coincidió Ángel Sánchez Chiapetto, presidente del Consejo Empresarial Logístico (Coel).

“Nos parece que era la persona que merecía más el puesto, aunque ya hemos trabajado con ella en el pasado, estamos deseos de empezar a trabajar con ella para el desarrollo del país y de esta ruta interoceánica”, indicó Sánchez Chiapetto.

Que se le dé continuidad a los planes del Canal, como el reservorio de río Indio, se asegure agua para el país y la sostenibilidad del Canal, comentó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Aurelio Barría Pino, son los desafíos del nuevo administrador, dijo en una pasada entrevista.

Un cargo trascendental, puesto que la operación de la vía acuática generó aportes por $144 millones en peajes en el primer trimestre del año, un incremento de 3.6% respecto al trimestre pasado, según cifras del balance fiscal.

¿Quién es la nueva administradora?

Espino de Marotta, quien liderará la autoridad canalera entre 2026 a 2033, es ingeniera marina egresada de Texas A&M University, posee una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María La Antigua y formación ejecutiva en INCAE y Kellogg School of Management.

Además, es una destacada profesional del Canal de Panamá con más de 40 años de experiencia en áreas técnicas, operativas y de liderazgo, menciona un comunicado de la ACP.

Fue oficial de Sostenibilidad y entre los proyectos estratégicos que ha dirigido están el programa de ampliación del Canal, así como iniciativas clave en gestión hídrica, sostenibilidad y modernización.

rENÉ gÓMEZ
pRESIDENTE DE LA CÁMARA MARÍTIMA DE PANAMÁ
Valoramos su liderazgo en los proyectos relacionados con el agua y la sostenibilidad hídrica, un tema que hoy representa uno de los principales desafíos para el Canal y para Panamá”
ángel Sánchez Ch.
pRESIDENTE DEL consejo Empresarial Logístico (COEL)
Estamos muy complacidos con el nombramiento, era la que más merecía el puesto, y estamos deseos de empezar a trabajar con ella para el desarrollo del país y de esta ruta interoceánica”
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