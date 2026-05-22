Gobierno da luz verde a la modernización de la Panamericana Oeste por $312 millones

El modelo de Asociación Público-Privada (APP) suma un nuevo hito en la agenda de infraestructura de Panamá. Este jueves 21 de mayo, el Gobierno Nacional dio luz verde formal a la orden de proceder para la ejecución de la rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste, un proyecto estratégico que inyectará $312 millones para modernizar la conectividad vial entre la provincia de Panamá Oeste y las provincias centrales.

La obra, calificada como la segunda APP desarrollada en el país, contempla una intervención integral sobre aproximadamente 192 kilómetros de la principal arteria vial de la nación, específicamente en el tramo comprendido entre Loma Campana y Santiago.

De acuerdo con el esquema técnico estructurado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el proyecto se ejecutará bajo estrictos estándares internacionales de seguridad vial y sostenibilidad, garantizando además un esquema de mantenimiento permanente.

El acto formal de entrega de la orden de proceder se llevó a cabo este jueves 21 de mayo de 2026 en el gimnasio de la Escuela de Coloncito, en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste. El evento contó con la participación del presidente de la República, José Raúl Mulino, y el titular del MOP, José Luis Andrade.

Impacto logístico y de conectividad regional

Desde una perspectiva macroeconómica, el ministro Andrade destacó que la carretera Panamericana Oeste supera el concepto tradicional de una obra de asfalto, convirtiéndose en un motor de competitividad para el país. “El proyecto confirma que Panamá continúa avanzando hacia una infraestructura más eficiente, planificada y sostenible”, señaló el titular del MOP, tras subrayar que esta vía constituye un eje estratégico para la movilidad nacional, la integración territorial, el desarrollo económico y la competitividad logística del país.

El diseño de la obra divide la intervención en dos tramos logísticos clave para el flujo de mercancías y pasajeros:

Tramo 1: Desde Loma Campana hasta Penonomé, con una longitud aproximada de 91 kilómetros.

Tramo 2: Comprende el trayecto de Penonomé a Santiago, sumando 101 kilómetros adicionales.

El presidente Mulino expresó su complacencia por el inicio de estas labores, describiendo el proyecto como un “paso gigante para Panamá”, el cual formará parte de un plan integrado de transporte multimodal que complementará otros desarrollos en marcha.

“Creo que lo que estamos viendo aquí es la transformación de Panamá, de una ruta a un sistema de interconexión, gradualmente. Cuando terminemos la Línea 3 del Metro, la vida de todo el Oeste, principalmente desde La Chorrera hasta Panamá, va a cambiar”, expresó el gobernante panameño.

Generación de empleo y dinamismo local

La reactivación económica en las zonas de influencia directa es otro de los pilares del proyecto, el cual estará a cargo del consorcio contratista Vías del Istmo, S.A. Durante la fase de ejecución, se prevé un impacto directo en el mercado laboral con la generación de más de 2,000 empleos directos y más de 3,000 indirectos.

En este sentido, el mandatario panameño enfatizó la importancia de volcar estos beneficios económicos hacia las comunidades locales de la ruta. “Le pido al consorcio que muestre particular interés en contratar mano de obra de los distintos pueblos de las etapas de la construcción”, manifestó el jefe de Estado.

Los indicadores de beneficio social proyectan un impacto directo para más de 282 mil personas residentes de las áreas colindantes, mientras que la mejora en las condiciones de movilidad y seguridad vial alcanzará a más de 2 millones de usuarios recurrentes de la vía.

Innovación vial e ingeniería financiera

El modelo contractual de este proyecto APP establece una duración total de 20 años, la cual se desglosará de manera estricta en fases de preconstrucción, construcción, operación, mantenimiento y transición. El consorcio dispondrá de un período de tres años de construcción y 15 años posteriores dedicados exclusivamente al mantenimiento bajo rigurosos estándares de desempeño.

La estructuración del proyecto se realizó con lineamientos globales y cuenta con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que asegura la incorporación de auditorías independientes, transparencia financiera y disciplina fiscal.

A nivel de infraestructura física, el contrato estipula intervenciones mayores destinadas a optimizar los flujos y disminuir la siniestralidad vial. Entre estas obras destacan la construcción de retornos e intersecciones en 7 comunidades específicas: Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías, Aguadulce y Santiago. Adicionalmente, se instalará nueva señalización horizontal y vertical, estaciones de pesaje para transporte de carga, cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses equipadas con bahías de descanso.

Al respecto, el ministro Andrade concluyó explicando las ventajas de la ingeniería financiera empleada: “unir la capacidad de inversión privada con la rectoría y supervisión del Estado, bajo reglas claras, transparencia, disciplina fiscal y altos estándares técnicos”. Añadió que la modalidad de Asociación Público-Privada “permite garantizar no solamente la construcción de la infraestructura, sino también su mantenimiento y operación bajo estándares de desempeño durante los próximos años, lo que se traduce en carreteras en mejores condiciones, supervisión permanente y mayor sostenibilidad para el Estado y los usuarios”.