Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal: ‘A su debido tiempo, contaré la verdad’

La selección de Portugal está viviendo momentos de mucha tensión. Cristiano Ronaldo, máxima figura histórica del combinado decidió abandonar la concentración en Parken de Copenhague previo al duelo de los lusos ante los daneses este jueves 1 de octubre.
Todo estalló cuando Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración, justo unos minutos después que Jorge Jesus, técnico del equipo finalizara la rueda de prensa previo al duelo en la que habló sobre la situación del jugador de 41 años y explicara por qué no vio minutos contra Noruega el pasado 27 de septiembre.
La situación empeoró cuando el propio jugador reveló en un comunicado que hay cosas que no se han explicado, pero que será él quien revele “a su debido tiempo” la ‘verdad’ que está suscitando en estos momentos dentro del combinado portugués.
“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”.
Continuó, “a su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la Selección a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, explicó el luso.
Es importante precisar que este no es un retiro oficial de la selección, sino un parón para los dos partidos que restan de la fase de grupos de la Liga de Naciones del UEFA en este parón de selecciones.
Aunque si las cosas no mejoran, difícilmente se verá a Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta de Portugal con Jorge Jesus aún al frente de la dirección técnica de la selección.
Origen del conflicto y explicación de Jorge Jesus
Para intentar encontrar una explicación a esta situación, es importante retroceder en el tiempo y empezar a contar desde donde empezó este conflicto entre el entrenador y Cristiano Ronaldo.
Jorge Jesus, quien conoce a Cristiano desde su paso por el Al-Nassr en la campaña 2025-2026, decidió dejar sin minutos a máximo goleador de la selección ante Noruega. Por delante suyo salieron Joao Félix y Goncalo Ramos, quienes vieron puerta. Cristiano tan solo saltó al césped a calentar un par de minutos en la segunda parte.
Tras este hecho, los suplentes salieron a entrenar al día siguiente para compensar las cargar y entre ellos no figuró Cristiano Ronaldo. Incluso la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) lanzó un comunicado anunciando que el portugués no se entrenó con sus compañeros sin indicar el motivo.
“Información sobre el entrenamiento en el Parkenstadion: João Félix se ha reincorporado al equipo. Francisco Conceição (no disponible para mañana) y Cristiano Ronaldo no entrenaron. Gracias”, se limitó a informar la FPF.
Horas más tarde fue el turno de Jorge Jesus de atender a los medios de comunicación previo al duelo ante Dinamarca. Los periodistas se dieron cuenta que Cristiano no saltó al terreno de juego en los 15 minutos permitidos para grabar y las preguntas sobre esa ausencia no se hicieron esperar.
Debido a las teorías, hipótesis y comentarios de una posible ‘fractura’ en la relación entrenador-jugador, Jorge Jesus salió a desmentir estos supuestos y dio su versión del asunto confirmando que no había ningún problema con Cristiano Ronaldo.
“Le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca. Porque trabajé con Cris durante un año. No llegué a la selección nacional hace solo tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudí, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Nunca. Hablé de esto con él”.
Profundizó, “nunca rechazó nada. Eso fue lo que pasó. El partido me dirá qué voy a hacer. Había acordado con él que no jugaría los dos siguientes partidos, pero si... Quizás incluso lo hubiera necesitado en los últimos minutos. Pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse a jugar. Ese es el punto clave”, destacó Jorge Jesus.
Lejos de acabar, el entrenador portugués aseguró que no había “ningún problema” con el jugador.
“He tenido problemas con muchos jugadores. No quieran hacer un drama de algo que no existe. Las reglas son las mismas para todos. El estatus de jugador no otorga derechos diferenciados. El estatus se trata de respeto por sus carreras, como hago con todos. Con Cris, con otros que he tenido en mi carrera, siempre les planteo qué quiero hacer, el plan que elaboraré con ellos, y luego soy yo quien decide. Ellos saben, todos saben que han trabajado conmigo. Incluso los presidentes lo saben. En un club, el presidente está al mando. En un equipo, yo estoy al mando. En todo en lo que participo. Es lo mismo con los jugadores”.
Por último, Jorge Jesus reveló que Cristiano si se había entrenado tras el duelo contra Noruega, pero lo hizo en el gimnasio razón por la cual los medios no pudieron verlo. A su vez, recalcó que “No hubo ningún incidente. Me obligaron a hablar con Cris sobre un asunto que no existía. No había nada de qué hablar. De lo que hablamos fue de lo que dijo en la rueda de prensa”, sentenció.
Lo cierto es que lo contado podría ser tan solo la punta del ‘iceberg’, sobre todo por lo dicho por Cristiano Ronaldo que a su debido tiempo dará su versión de lo ocurrido. Por mientras, el luso no estará con el equipo para los duelos contra Dinamarca (1 de octubre) y Noruega (4 de octubre).
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