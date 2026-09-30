Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal: ‘A su debido tiempo, contaré la verdad’

La selección de Portugal está viviendo momentos de mucha tensión. Cristiano Ronaldo, máxima figura histórica del combinado decidió abandonar la concentración en Parken de Copenhague previo al duelo de los lusos ante los daneses este jueves 1 de octubre.

Todo estalló cuando Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración, justo unos minutos después que Jorge Jesus, técnico del equipo finalizara la rueda de prensa previo al duelo en la que habló sobre la situación del jugador de 41 años y explicara por qué no vio minutos contra Noruega el pasado 27 de septiembre.

La situación empeoró cuando el propio jugador reveló en un comunicado que hay cosas que no se han explicado, pero que será él quien revele “a su debido tiempo” la ‘verdad’ que está suscitando en estos momentos dentro del combinado portugués.

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”. Continuó, “a su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la Selección a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, explicó el luso.

Es importante precisar que este no es un retiro oficial de la selección, sino un parón para los dos partidos que restan de la fase de grupos de la Liga de Naciones del UEFA en este parón de selecciones. Aunque si las cosas no mejoran, difícilmente se verá a Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta de Portugal con Jorge Jesus aún al frente de la dirección técnica de la selección.

Origen del conflicto y explicación de Jorge Jesus

Para intentar encontrar una explicación a esta situación, es importante retroceder en el tiempo y empezar a contar desde donde empezó este conflicto entre el entrenador y Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus, quien conoce a Cristiano desde su paso por el Al-Nassr en la campaña 2025-2026, decidió dejar sin minutos a máximo goleador de la selección ante Noruega. Por delante suyo salieron Joao Félix y Goncalo Ramos, quienes vieron puerta. Cristiano tan solo saltó al césped a calentar un par de minutos en la segunda parte.

Tras este hecho, los suplentes salieron a entrenar al día siguiente para compensar las cargar y entre ellos no figuró Cristiano Ronaldo. Incluso la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) lanzó un comunicado anunciando que el portugués no se entrenó con sus compañeros sin indicar el motivo.

“Información sobre el entrenamiento en el Parkenstadion: João Félix se ha reincorporado al equipo. Francisco Conceição (no disponible para mañana) y Cristiano Ronaldo no entrenaron. Gracias”, se limitó a informar la FPF. Horas más tarde fue el turno de Jorge Jesus de atender a los medios de comunicación previo al duelo ante Dinamarca. Los periodistas se dieron cuenta que Cristiano no saltó al terreno de juego en los 15 minutos permitidos para grabar y las preguntas sobre esa ausencia no se hicieron esperar. Debido a las teorías, hipótesis y comentarios de una posible ‘fractura’ en la relación entrenador-jugador, Jorge Jesus salió a desmentir estos supuestos y dio su versión del asunto confirmando que no había ningún problema con Cristiano Ronaldo.