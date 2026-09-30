Panamá busca atraer inversión de Texas en sectores estratégicos

Panamá presentó ante una delegación de empresarios y representantes gubernamentales de Texas las oportunidades de inversión que ofrece el país en sectores estratégicos como logística, infraestructura portuaria, aviación, energía, manufactura avanzada, servicios digitales y nuevas tecnologías

La presentación se realizó como parte de la agenda de Panama-Texas Week, una misión comercial organizada por United States-Panama Partnership (USAPAN), el U.S.-Panama Business Council (USPA), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y su brazo de promoción internacional, ProPanama, informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en un comunicado.

Durante el encuentro, Walter Cohen, en representación del MICI, destacó los vínculos entre Panamá y Texas en áreas como comercio, logística, energía y aviación, y señaló que la posición geográfica del país constituye una ventaja para conectar mercados y desarrollar operaciones regionales.

Cohen resaltó la conectividad que ofrecen el Canal de Panamá, los puertos en ambos océanos, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la red de servicios logísticos. También destacó la relación histórica de Houston con el Canal y los puertos panameños como una base para ampliar las oportunidades de negocios.

Entre las áreas identificadas con potencial de crecimiento se encuentran las actividades marítimas, infraestructura portuaria, dragado, terminales, logística y transporte de carga, además de tecnología aeroportuaria y servicios de soporte técnico para la aviación.

En el sector energético se plantearon oportunidades relacionadas con el comercio entre el Golfo de México y los mercados del Pacífico, particularmente en infraestructura y transporte.

El representante del MICI también presentó proyectos de infraestructura como el cuarto puente sobre el Canal y la Línea 3 del Metro, además de las inversiones vinculadas al entorno del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Según lo expuesto, estos proyectos contribuirán a ampliar la capacidad del país y generar oportunidades para empresas de ingeniería, equipos especializados y tecnología.

Panamá también destacó su oferta para el establecimiento de servicios multinacionales y actividades de manufactura, servicios digitales, semiconductores e inteligencia artificial, con plataformas como Panamá Pacífico y la Zona Libre de Colón como parte de la propuesta de inversión.