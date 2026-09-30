Panamá busca atraer inversión de Texas en sectores estratégicos

Panamá presentó ante una delegación de empresarios y representantes gubernamentales de Texas las oportunidades de inversión que ofrece el país en sectores estratégicos como logística, infraestructura portuaria, aviación, energía, manufactura avanzada, servicios digitales y nuevas tecnologías
La presentación se realizó como parte de la agenda de Panama-Texas Week, una misión comercial organizada por United States-Panama Partnership (USAPAN), el U.S.-Panama Business Council (USPA), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y su brazo de promoción internacional, ProPanama, informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en un comunicado.
Durante el encuentro, Walter Cohen, en representación del MICI, destacó los vínculos entre Panamá y Texas en áreas como comercio, logística, energía y aviación, y señaló que la posición geográfica del país constituye una ventaja para conectar mercados y desarrollar operaciones regionales.
Cohen resaltó la conectividad que ofrecen el Canal de Panamá, los puertos en ambos océanos, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la red de servicios logísticos. También destacó la relación histórica de Houston con el Canal y los puertos panameños como una base para ampliar las oportunidades de negocios.
Entre las áreas identificadas con potencial de crecimiento se encuentran las actividades marítimas, infraestructura portuaria, dragado, terminales, logística y transporte de carga, además de tecnología aeroportuaria y servicios de soporte técnico para la aviación.
En el sector energético se plantearon oportunidades relacionadas con el comercio entre el Golfo de México y los mercados del Pacífico, particularmente en infraestructura y transporte.
El representante del MICI también presentó proyectos de infraestructura como el cuarto puente sobre el Canal y la Línea 3 del Metro, además de las inversiones vinculadas al entorno del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Según lo expuesto, estos proyectos contribuirán a ampliar la capacidad del país y generar oportunidades para empresas de ingeniería, equipos especializados y tecnología.
Panamá también destacó su oferta para el establecimiento de servicios multinacionales y actividades de manufactura, servicios digitales, semiconductores e inteligencia artificial, con plataformas como Panamá Pacífico y la Zona Libre de Colón como parte de la propuesta de inversión.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...