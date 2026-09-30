Panamá reduce desempleo e informalidad, pero persisten dudas sobre la calidad del empleo

El mercado laboral panameño mostró una mejora en agosto de 2026, con un aumento en el número de personas ocupadas y una reducción de la tasa de desempleo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). La población ocupada alcanzó los 2,045,000 personas, lo que representa 77,231 empleos más que en septiembre de 2025, para un crecimiento de 3.9%. En paralelo, la tasa de desempleo nacional se redujo de 10.4% a 8.5%, una disminución de 1.9 puntos porcentuales. La reducción fue más marcada entre las mujeres, cuya tasa de desempleo pasó de 13.2% a 10.4% durante el periodo de referencia, según el INEC. “Este es el resultado de una economía ordenada que crece con perspectiva favorables y que recuperó la confianza tanto nacional como internacionalmente”, destacó el presidente de la República, José Raúl Mulino, calificando como “muy positivas” las cifras del INEC. El gobernante panameño dijo que después de 12 años los datos confirman que se generaron más empleos privados que públicos. “No solo son números, sino panameños y panameñas que están en el mercado laboral y que son parte fundamental de una economía más dinámica”, subrayó. No obstante, Mulino reconoció que hace falta mucho por hacer y lo están haciendo con el programa Panamá Pa’Ti. Para ello, dijo, están buscando inversiones en diferentes partes del mundo para empleos en el sector turístico. El mandatario recordó que todavía existen 4,800 becas para panameños que quieran adquirir conocimientos en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad en conjunto con Google y avanzar con programas para la mujer panameña. “Encaramos el futuro con más optimismo, pues mejores días, están empezando a sentirse. Tomó dos años, pero aquí están los resultados y son el inicio de muchos otros”, mencionó el mandatario, quien añadió que “seguirán trabajando, trabajando, trabajando, para que más panameños tengan más empleos y oportunidades”.

Sectores

Las cifras del INEC destacan que el sector privado se mantiene como el principal generador de empleo del país, al concentrar cerca del 46% de la población ocupada. Le siguen los trabajadores por cuenta propia y el sector público, de acuerdo con las estadísticas. Por actividad económica, los sectores que concentran la mayor cantidad de empleos son comercio, agricultura, construcción, transporte e industria manufacturera, detalla el informe del INEC. Otro indicador que mostró una mejora fue la informalidad laboral, cuya tasa pasó de 47.1% a 45.8%. Las cifras del INEC reflejan una evolución favorable de varios de los principales indicadores del mercado laboral. Sin embargo, especialistas consultados advierten que todavía faltan elementos para determinar la calidad y composición de los nuevos empleos, particularmente cuánto corresponde a puestos formales, cuál es su nivel de remuneración y qué tan permanentes son.

Contratación laboral

La semana pasada, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, proyectó que la tasa de desempleo podría situarse en 9.3%, impulsada por la contratación formal, principalmente en las áreas de comercio, logística y construcción. “Desde el Observatorio del Mercado Laboral llevamos un riguroso análisis de cada uno de los registros de contratos que se están dando en el ministerio y ha ido en franco aumento las contrataciones de los tres tipos de contrataciones que permite la ley en el país”, dijo Muñoz. Las cifras más recientes del INEC revelan que entre enero y julio de 2026 se registraron 206,942 contratos de trabajo, un incremento de 20.6% frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 171,620 contratos laborales. De los 206,942 contratos registrados durante los primeros siete meses del año, 111,236 fueron definidos, 49,576 indefinidos y 46,130 por obra terminada. Del total, 114,908 contratos correspondieron a la sede central y 92,034 a las oficinas regionales.

La lectura de los expertos

Al analizar las cifras del INEC, el consultor laboral y empresarial René Quevedo explicó que, en forma preliminar, la disminución de la tasa de desempleo se da como consecuencia de la generación de 77,231 nuevos empleos, nueve de cada diez de ellos en agricultura (32%), actividades administrativas y servicios de apoyo (18%), construcción (16%), hoteles y restaurantes (14%) y logística (10%). Por provincia, según Quevedo se generaron 49,101 nuevos empleos formales no agrícolas, principalmente en Panamá Oeste (29%), Chiriquí (28%), Veraguas (18%) y Los Santos (15%), confirmando, a su juicio, la fuerte recuperación del empleo formal privado que inició en 2025. Quevedo resaltó que la caída en la tasa de desempleo es precedida por el aumento sistemático del consumo y las contrataciones laborales. “El consumo promedio entre enero y julio 2026 fue $160 millones mensuales más que en el mismo período del año pasado”, acotó. De igual manera, dijo, el Mitradel tramitó 21% más contratos laborales en los primeros siete meses del año frente a 2025. De acuerdo con Quevedo, estos resultados marcan un cambio de tendencia frente a 2025, cuando 99% de la generación de empleo se dio en Panamá, Panamá Oeste y Colón, al tiempo que el resto de las provincias perdió 105 mil empleos. También señaló una recuperación de casi 41% de los empleos agrícolas perdidos en 2025 (60,066).

Falta conocer la calidad de los empleos

El asesor laboral corporativo Luis Eduardo Valle, por su parte, consideró que la baja del desempleo de 10.4% a 8.5% “es una buena noticia y hay que reconocerla, sobre todo la mejora en el empleo femenino”. Sin embargo, advirtió que la cifra por sí sola no nos dice qué tipo de empleo se está creando. A su juicio, para medir si el mercado laboral realmente mejoró, el informe tiene que distinguir entre empleos permanentes y ocasionales, y mostrar los niveles de remuneración y el tipo de posiciones: si son puestos técnicos y bien pagados, o empleos básicos cercanos al salario mínimo. “Esto es clave porque las actividades que más empleo concentran son el comercio, la agricultura y la construcción”, dijo Valle, quien destacó que en la agricultura buena parte del empleo es de temporada, ligado a la zafra y con salarios bajos. En la construcción, añadió, el dinamismo puede responder a proyectos nacionales puntuales más que a la inversión privada o a la vivienda, que sigue deprimida. “Si el empleo depende de obras con fecha de terminación, es un empleo que puede desaparecer”, señaló Valle, quien señaló que también hace falta conocer la distribución geográfica de los nuevos puestos de trabajo. “Hay que saber en qué provincias se generaron estos empleos y si hubo migración interna hacia la capital o hacia ciertos proyectos, porque eso puede estar restando fuerza laboral y productividad a las provincias de origen”, acotó. Sobre la informalidad, Valle comentó que si bien bajó a 45.8%, sigue siendo “muy alta: prácticamente uno de cada dos trabajadores está fuera del sistema formal, sin seguridad social ni prestaciones”. Por lo tanto, sostuvo, “el reto no es solo reducir ese número, sino entender en qué actividades económicas se mueven los informales para diseñar políticas que los incorporen a la formalidad”. “Baja el desempleo, y eso es positivo, pero la pregunta de fondo es qué calidad de empleo estamos creando: si es permanente y bien remunerado, o temporal y de salario mínimo”, concluyó Valle.

La tasa de desempleo contrasta con los contratos

Para el economista y financista Raúl Moreira, “sin lugar a dudas una reducción del nivel de desempleo en Panamá del 10.4% al 8.5% anunciada por el INEC, es una disminución que debe sorprender incluso a las mismas autoridades gubernamentales que recientemente habían estimado una disminución en este indicador macroeconómico hasta no más del 9.3%”. Moreira destacó que este incremento de más de 77,000 personas nuevas empleadas “se contrasta”, en primer lugar, con los resultados de la encuesta de CID Gallup, en la cual se informó que el 83% de los panameños dijeron que “era muy difícil encontrar empleo”. El economista también lo contrastó con las cifras de contratos tramitados en el Mitradel que, según indicó, “en agosto registraron una disminución del 32.5%, equivalente a 10,787 contratos de trabajo menos”. El economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, también valoró la reducción del desempleo, pero señaló que todavía quedan interrogantes sobre la composición de los nuevos puestos de trabajo. “En parte nos alegramos de que haya bajado el desempleo, pero nos queda duda porque si bien bajó casi dos puntos, bajó 1.9, aproximadamente casi dos, no sabemos si ese porcentaje que bajó se debe fundamentalmente al empleo formal o al desempleo informal. No sabemos todavía qué cantidad de los empleos que se formaron, cuántos son formales y cuántos son empleos formales. Eso había que verlo, que es la parte que no queda claro todavía”. En opinión de Gordón, tampoco está claro si el aumento del empleo estuvo acompañado de una mejora en los salarios. “Tampoco queda claro esto, si ese empleo subió en cuanto al pago salarial, eso tampoco lo conocemos. O sea, todavía tenemos un análisis más profundo en base a eso porque la cifra que nos da solo nos dice que bajó de tal y tanto, pero no sabemos cuántos empleos formales se crearon. Eso es importante saber. Pero de todos modos, pues si bajó dos puntos habría que ver, nos alegramos en parte que haya bajado”. Sobre la informalidad, Gordón dijo que “sí pareciera que bajó”, pero señaló que todavía no se conoce en qué magnitud. “Creemos que eso demuestra que el empleo todavía sigue alto, con una informalidad todavía por encima, altísima el empleo precario que tiene el país. Así que esperamos que la mayoría sean empleos formales, lo que se crearon, a pesar de que no se dice. Otra cosa, recuerde que ayer hablamos de que el empleo creció fundamentalmente en el comercio, que es lo que hay que ver”. Gordón recordó las últimas estadísticas de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), que indican que la mayoría de los empleos en el comercio eran informales. “Es allí donde estaba el montón de empleos informales y aquí subió, ¿cuánto subió ahí; lo mismo que en la agricultura: si esa agricultura que subió es informal o es formal. Ya sabemos que la construcción sí es formal, pero no sabemos, ¿verdad?, si los otros empleos que crecieron fueron de qué tipo.... de la cifra que acaba de salir, pues no podemos analizar más debido a que falta una mayor cantidad de cifras”. El Informe Económico Ejecutivo Mensual de Apede reveló que durante el primer trimestre de 2026 el comercio panameño creció 6.4%, por encima del 4.8% registrado por la economía nacional. El comercio representa el 20.4% del producto interno bruto (PIB) y genera cerca de 352 mil puestos de trabajo, equivalentes al 17.9% del empleo nacional. Entre 2019 y 2025, la producción aumentó cerca de 38%, mientras el empleo apenas creció 0.6%. Para Apede, el reto es que este crecimiento se traduzca en mayores ventas, inversión y empleos de calidad. El informe también advierte que 50.7% de las personas ocupadas en el comercio trabaja en la informalidad, una situación que limita la estabilidad laboral, la protección social y las posibilidades de capacitación, acceso al crédito y crecimiento empresarial. Apede considera prioritario incentivar la formalización, acelerar la digitalización de los negocios, reducir los costos y tiempos asociados a la actividad comercial, ampliar el financiamiento empresarial y fortalecer las competencias de los trabajadores. En este contexto, los datos del INEC muestran una reducción tanto del desempleo como de la informalidad. Sin embargo, las opiniones de los especialistas plantean una interrogante adicional: determinar qué proporción de los 77,231 nuevos puestos de trabajo corresponde a empleos formales, cuál es su remuneración y qué tan sostenibles son.