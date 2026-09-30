GAFI inicia evaluación de Panamá en agosto 2027

Panamá se encuentra en plena preparación para enfrentar en agosto de 2027 la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un proceso que pondrá a prueba no solo el marco normativo del país, sino sobre todo la efectividad de las medidas implementadas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La discusión y aprobación final del informe está prevista para diciembre de 2028, lo que marca un calendario de más de un año de trabajo intenso y seguimiento.

Durante un reciente encuentro técnico, Guillermo Hernández Rodríguez, experto de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, explicó que la metodología aplicada será la misma utilizada en países como Estados Unidos, México y Japón, aunque adaptada al contexto panameño.

“El alcance de los estándares está 100% enfocado al riesgo y no por nada la recomendación uno con la que comenzamos directamente los estándares es el conocimiento del riesgo”, señaló Hernández Rodríguez.

El especialista subrayó que la quinta ronda de evaluaciones pondrá mayor énfasis en la efectividad de las medidas, más allá del cumplimiento técnico de leyes y normativas. Se analizará si los sistemas realmente previenen que delincuentes ingresen a la economía formal o que terroristas utilicen el sistema financiero.

El calendario oficial establece que Panamá iniciará su evaluación en agosto de 2027 y que el informe será discutido y aprobado en diciembre de 2028. El proceso contempla una visita de alto nivel, entrega de información preliminar, una visita in situ de dos semanas y la redacción de varios borradores antes de la aprobación final en el pleno del Gafilat y la red global de más de 190 países.

Posterior a la publicación del informe, Panamá tendrá un periodo de tres años de seguimiento, donde se evaluará la implementación de las acciones recomendadas clave, consideradas la hoja de ruta para robustecer los sistemas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

La superintendente de Sujetos No Financieros, Isabel Fernández, destacó que Panamá ha madurado en materia regulatoria y ahora debe demostrar resultados concretos:

“Tenemos una ley que nos ampara y que estamos haciendo cumplir, pero ahora nos toca demostrar su efectividad. No es un trabajo únicamente del sector público, es un esfuerzo conjunto con el sector privado”, afirmó.

La gerente de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, resaltó el papel estratégico de la zona franca en este proceso y la coordinación con entidades de supervisión:

“En Zona Libre de Colón estamos trabajando de la mano con la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la UAF para fortalecer a más de 2,600 usuarios que operan dentro de la zona. Nuestro compromiso es con el comercio lícito y con la transparencia”, afirmó.