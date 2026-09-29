Robinson y Herrera chocan por el control y la autonomía del PRD

La disputa por las reformas al Código Electoral abrió una nueva fractura en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), esta vez alrededor de la estructura de mando y la autonomía de sus órganos internos. El presidente del colectivo, Benicio Robinson, reunió este martes a miembros del Consejo Directivo Nacional (CDN) para analizar las diferencias surgidas en torno a la actuación de la bancada y las reformas electorales. Mientras tanto, la secretaria general, Balbina Herrera, cuestionó públicamente los cambios aprobados en primer debate y advirtió que está en juego la autonomía de los partidos políticos. La pugna enfrenta a dos de las principales figuras del PRD y ocurre en un momento delicado para el colectivo, que intenta reorganizarse después de la derrota electoral de 2024 y prepara una jornada masiva de inscripción de adherentes.

Dos reuniones, dos posiciones

Robinson explicó que 20 de los 26 integrantes del CDN solicitaron la reunión para plantear sus inquietudes sobre situaciones ocurridas en la Asamblea Nacional y sobre las reformas a la legislación electoral. Según el presidente del PRD, en ausencia del Congreso y del Directorio Nacional, el CDN constituye la máxima autoridad del partido para tomar decisiones. “Los que estaban aquí hoy son la máxima autoridad del Partido Revolucionario Democrático en ausencia del directorio y del Congreso”, afirmó. Mientras Robinson se reunía con dirigentes del colectivo en un restaurante, Herrera permanecía en la sede del partido, donde atendía a los medios de comunicación y defendía públicamente sus cuestionamientos a las reformas electorales. La secretaria general no participó en la reunión convocada por los dirigentes del CDN. Consultado sobre esta ausencia, Robinson explicó que el encuentro surgió por iniciativa de los miembros del consejo y que no se trató específicamente la participación de Herrera. La dirigente, por su parte, sostuvo que los integrantes del CDN ya conocen su posición.

El punto de mayor conflicto

El principal punto de choque es la propuesta que modifica la estructura de mando de los partidos políticos y establece cambios relacionados con la representación legal. Herrera rechazó la iniciativa impulsada por Robinson y sostuvo que afecta la estructura interna del PRD. “No compartimos esa propuesta porque atenta contra la vida de nuestro colectivo”, afirmó. La secretaria general argumentó que cualquier modificación al estatuto del PRD debe pasar por los órganos establecidos por el propio partido y cuestionó que una reforma electoral pueda intervenir en esa estructura. Herrera sostuvo además que la propuesta vulnera la autonomía partidaria y la Constitución. Para la dirigente, el debate trasciende la disputa entre dos dirigentes y plantea una discusión sobre la institucionalidad de los partidos políticos. “La Constitución garantiza la autonomía de los partidos políticos y lo que está en juego es la institucionalidad de los colectivos”, planteó. Robinson responde Robinson, en tanto, defendió su posición como presidente electo del PRD y rechazó la idea de que actúe al margen de las estructuras del colectivo. “Yo soy el presidente electo del partido. Yo no soy improvisado. Tengo tres periodos, 15 años de ser presidente del partido y lo represento con mucho orgullo”, manifestó. El dirigente también cuestionó que las diferencias internas se ventilen públicamente y pidió a los miembros del colectivo utilizar los mecanismos internos para resolverlas.

“Los trapos se lavan en la casa”, expresó.

Robinson hizo referencia además a una carta que Herrera dirigió a la bancada del PRD sobre las reformas electorales. Según el dirigente, el documento llegó a los medios de comunicación antes de llegar a sus manos. “Antes de llegar la carta a mi mano ya estaba en los medios de comunicación”, afirmó. Herrera, sin embargo, sostiene que su posición forma parte del debate político interno que debe existir en una organización como el PRD. Herrera reivindica el debate interno La secretaria general considera que la controversia generada por las reformas puede servir para recuperar el debate dentro del PRD. “El PRD, que es un partido torrijista y socialdemócrata, perdió hace muchos años las discusiones internas”, afirmó. Herrera defendió la posibilidad de que los dirigentes mantengan posiciones diferentes sobre los asuntos que afectan al colectivo. “Dejar de pensar y analizar no es una opción”, sostuvo. La dirigente considera que una organización política debe permitir la discusión y el disenso, especialmente cuando se trata de modificaciones que afectan su funcionamiento interno.

Otros cambios bajo cuestionamiento