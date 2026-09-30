Airbnb rechaza propuesta de impuesto a hospedajes turísticos en Panamá

La plataforma Airbnb manifestó su preocupación por el proyecto de ley 713 que propone gravar con un 15% de ITBMS los alojamientos de corta estancia en Panamá, cuando los hoteles mantienen una tarifa del 10%. “Airbnb apoya que los alojamientos de corta estancia tributen. Lo que no apoyamos es un impuesto discriminatorio cuya tarifa fue redactada por el competidor del sector que deberá pagarla, y que el Estado convierte en ley”, señaló el director de Políticas Públicas y Comunicaciones en Centroamérica, Carlos Muñoz. El ejecutivo recordó que la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) presentó en julio de 2025 un documento a la Asamblea Nacional proponiendo elevar la tasa al 15%, con la condición de que cinco puntos porcentuales se destinen a un fondo turístico administrado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). “Ese fenómeno tiene un nombre técnico: captura regulatoria”, advirtió.

Muñoz subrayó que el nuevo impuesto afectará a miles de pequeños emprendedores panameños que comparten su propiedad de manera honesta, cobrando un 50% más que los hoteles por la misma noche. “El gremio hotelero dice que la cifra es necesaria para que haya ‘competencia justa’, pero omite que el proyecto les concede exoneraciones hasta por 15 años”, agregó. El directivo también cuestionó que se pretenda cobrar un impuesto sin haber resuelto la regulación del sector, recordando que la ley aún prohíbe los alojamientos menores de 45 noches en la capital, lo que vulnera derechos como la propiedad privada.

Airbnb presentó cuatro recomendaciones al Gobierno:

Eliminar el artículo 30 del proyecto 713 y establecer una tarifa única del 10% de ITBMS para todos los tipos de hospedaje.

Aprobar el proyecto 301, ya dialogado con el sector, para regular los alojamientos de corta estancia.

Adoptar normas de la OCDE para fortalecer la fiscalización del ITBMS.

Crear una mesa técnica con todos los actores del turismo para construir soluciones inclusivas.

“Airbnb reitera su disposición a dialogar con la ATP, el MICI, el MEF y con los Honorables Diputados cuando lo estimen oportuno para un régimen regulatorio uniforme, sencillo e inclusivo para Panamá”, subrayó Muñoz.

La propuestas, presentada por el diputado Neftali Zamora, fue aprobada en enero de 2026 en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Entre los ajustes más relevantes, el texto consensuado mantiene la aplicación del impuesto del 10% sobre el servicio de alojamiento turístico. También se cambió la denominación del proyecto, que pasa de “hospedaje turístico de corta estancia” a “arrendamiento turístico de inmuebles”, con el objetivo de precisar su alcance jurídico y evitar interpretaciones ambiguas. La actividad queda definida como la prestación temporal de alojamiento por periodos de uno a 90 días, sin que se configure residencia habitual.