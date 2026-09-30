Airbnb rechaza propuesta de impuesto a hospedajes turísticos en Panamá

La plataforma Airbnb manifestó su preocupación por el proyecto de ley 713 que propone gravar con un 15% de ITBMS los alojamientos de corta estancia en Panamá, cuando los hoteles mantienen una tarifa del 10%.
“Airbnb apoya que los alojamientos de corta estancia tributen. Lo que no apoyamos es un impuesto discriminatorio cuya tarifa fue redactada por el competidor del sector que deberá pagarla, y que el Estado convierte en ley”, señaló el director de Políticas Públicas y Comunicaciones en Centroamérica, Carlos Muñoz.
El ejecutivo recordó que la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) presentó en julio de 2025 un documento a la Asamblea Nacional proponiendo elevar la tasa al 15%, con la condición de que cinco puntos porcentuales se destinen a un fondo turístico administrado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
“Ese fenómeno tiene un nombre técnico: captura regulatoria”, advirtió.
Muñoz subrayó que el nuevo impuesto afectará a miles de pequeños emprendedores panameños que comparten su propiedad de manera honesta, cobrando un 50% más que los hoteles por la misma noche.
“El gremio hotelero dice que la cifra es necesaria para que haya ‘competencia justa’, pero omite que el proyecto les concede exoneraciones hasta por 15 años”, agregó.
El directivo también cuestionó que se pretenda cobrar un impuesto sin haber resuelto la regulación del sector, recordando que la ley aún prohíbe los alojamientos menores de 45 noches en la capital, lo que vulnera derechos como la propiedad privada.
Airbnb presentó cuatro recomendaciones al Gobierno:
“Airbnb reitera su disposición a dialogar con la ATP, el MICI, el MEF y con los Honorables Diputados cuando lo estimen oportuno para un régimen regulatorio uniforme, sencillo e inclusivo para Panamá”, subrayó Muñoz.
La propuestas, presentada por el diputado Neftali Zamora, fue aprobada en enero de 2026 en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.
Entre los ajustes más relevantes, el texto consensuado mantiene la aplicación del impuesto del 10% sobre el servicio de alojamiento turístico.
También se cambió la denominación del proyecto, que pasa de “hospedaje turístico de corta estancia” a “arrendamiento turístico de inmuebles”, con el objetivo de precisar su alcance jurídico y evitar interpretaciones ambiguas.
La actividad queda definida como la prestación temporal de alojamiento por periodos de uno a 90 días, sin que se configure residencia habitual.
El diputado Neftalí Zamora, creador del proyecto de ley que busca regular los Airbnb, destacó la importancia de contar con regulaciones claras para atraer inversiones que generen empleo, especialmente en el sector turístico. Recordó que países vecinos como Costa Rica y Colombia ya cuentan con normativas similares desde 2019 y 2020, respectivamente, y Panamá no puede quedarse atrás.
“El problema que busca resolver este proyecto de ley es darles seguridad jurídica a más de 13.000 expedientes de alquileres de corta estancia que operan actualmente sin un marco legal que los respalde”, mencionó Zamora, quien subrayó que aunque la recaudación de impuestos ha sido uno de los aspectos más comentados del proyecto, esta no es la motivación principal.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que mantiene un seguimiento cercano a diversos proyectos de ley en discusión en la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es actualizar el marco jurídico en materia de protección al consumidor y libre competencia, entre esos, el impuesto a Airbnb
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...