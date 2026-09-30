Gasolinas subirán de precio y diésel bajará a partir del 2 de octubre en Panamá

Los precios máximos de venta al público de los combustibles registrarán cambios en Panamá a partir del viernes 2 de octubre de 2026, con aumentos en las gasolinas de 95 y 91 octanos, mientras que el diésel bajo en azufre experimentará una reducción.

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Energía, los nuevos precios estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del 2 de octubre hasta las 5:59 a.m. del viernes 16 de octubre de 2026, en las estaciones de servicio de la República de Panamá.

Para este período, la gasolina de 95 octanos aumentará 0.040 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos tendrá un incremento de 0.031 centavos por litro. En contraste, el diésel bajo en azufre disminuirá 0.019 centavos por litro.