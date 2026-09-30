Gasolinas subirán de precio y diésel bajará a partir del 2 de octubre en Panamá

Los precios máximos de venta al público de los combustibles registrarán cambios en Panamá a partir del viernes 2 de octubre de 2026, con aumentos en las gasolinas de 95 y 91 octanos, mientras que el diésel bajo en azufre experimentará una reducción.
De acuerdo con la Secretaría Nacional de Energía, los nuevos precios estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del 2 de octubre hasta las 5:59 a.m. del viernes 16 de octubre de 2026, en las estaciones de servicio de la República de Panamá.
Para este período, la gasolina de 95 octanos aumentará 0.040 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos tendrá un incremento de 0.031 centavos por litro. En contraste, el diésel bajo en azufre disminuirá 0.019 centavos por litro.
Los nuevos precios máximos de venta al público de los combustibles variarán según la localidad de acuerdo con la tabla establecida por la Secretaría Nacional de Energía.
En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de $1.424 por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos se ubicará en $1.318 y el diésel bajo en azufre (ULS) en $1.511 por litro.
En Arraiján y La Chorrera, los precios serán de $1.427 para la gasolina de 95 octanos, $1.321 para la de 91 octanos y $1.514 para el diésel ULS.
Los precios muestran diferencias entre las distintas zonas del país, siendo Changuinola la localidad con los valores máximos más altos de la lista, con $1.474 por litro para la gasolina de 95 octanos, $1.368 para la de 91 y $1.561 para el diésel ULS.
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